大陸國家發改委4日晚間表示，據監測，11月3日，全國統調電廠存煤1.12億噸，可用天數達到20天，達到常年正常水準。其中，東北三省統調電廠存煤可用32天，「兩湖一江」存煤可用25天，廣東、廣西、貴州、雲南等省份存煤可用天數均在20天以上。

發改委官方微信新聞稿指出，近一時期，隨著煤炭增產增供持續推進，煤炭安全先進產能加快釋放，11月份以來，煤炭產量延續高位水準。

據調度資料，11月3日全國煤炭日產量再次突破1170萬噸，隨著煤礦月初計劃性檢修陸續結束，產量還將增加，預計電廠供煤將持續大於耗煤，存煤提升還將進一步加快。

發改委另篇新聞稿則顯示，11月3日，秦皇島港存煤突破510萬噸，超過2020年同期水準，達到今年以來高位。隨著煤炭產量持續增加，秦皇島港場存穩步提升，特別是10月底大秦線檢修結束後，電煤鐵路裝車連創歷史同期新高，港口調入量明顯增加。

發改委稱，作為重要的煤炭中轉基地和市場風向標，持續增加的存煤為保障下游需求提供了有力支撐，也反映了煤炭供需形勢明顯好轉。

大陸國務院副總理韓正2日表示，要多管道增加電煤和天然氣供給，繼續抓好電煤保供穩價，大力推進煤炭清潔利用，要儘快把煤電企業發電能力恢復到正常水準，促進非計畫停運發電機組實現常態化運行。