房市熱絡，今年交易量上看八年新高，各大房仲業競相搶食年底購屋旺季大餅，紛紛推出促銷活動，信義房屋與PChome合作推出購屋、租屋百萬贊助金；21世紀不動產推出委託售屋抽Dyson；全國不動產也與僑馥建經、安新建經攜手推出簽約抽電視等活動，衝高年底買氣。

過去雙11購物節從未與房仲業者合作，不過信義房屋打破限制首度與PChome 24h購物合作，只要購物即有機會抽中百萬贊助金，中獎人須於信義房屋門店完成買賣或租賃服務，憑契約書即可跟PChome 24h購物兌領百萬贊助金，贊助金可用於買房基金、租屋或是創業的店租，目前租金行情來推算，北漂租屋族在台北市套房可租五年左右、創業族在新北店面可租三年左右。

21世紀不動產近年除輔導全體加盟主加速數位轉型，以因應疫情帶來消費及生活型態的改變外，也以加盟店內庫存物件增加為首要目標，提升賣方委託意願，舉辦Dyson家電月月抽獎，有加盟店來店主動委託提升20%。

全國不動產也趁這波房市熱潮勢推出簽約抽大獎多項活動，吸引購屋族目光，與僑馥建經、安新建經合作，至年底只要在全國不動產官網預約留言看屋，至全台全國不動產加盟店下斡旋、買賣成交，皆能參加抽大獎活動，成交簽約抽SAMSUNG 50吋大螢幕智慧電視等； 下斡旋抽SWITCH遊戲機、米家掃拖機器人 ，預約看屋也能抽CITY CAFE咖啡券、foodpanda優惠券等。