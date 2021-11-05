英國央行意外按兵不動，令交易員大幅下調升息預期，美國債券殖利率回落。銀行股拖累道瓊指數收盤跌33點。港股4日彈升兩百點後，5日早盤一度跌逾400點。

香港信報報導，恒指開盤跌274點或1.1％，報24950點，甫開最多跌418點，低見24806點，創四個星期以來低位。最新跌幅收窄，截至10時28分，恒指跌203點，報25021。

國指跌77點，報8876點。科指跌1％，報6311點。

陸股走勢不一，上證指數現報3516，跌10點或0.29％；深圳創業板指數升0.36％。

重點個股表現方面，受債券殖利率下跌拖累，匯控低開4.6％，報45港元，暫時見最多跌5.4％，報44.6港元。渣打挫4.2％。

友邦逆市升1.8％，報87.1港元。

科技股偏弱，騰訊跌2％，報471.4港元；阿里巴巴跌2.7％，報161.2港元；美團跌1.7％；京東跌2.8％。

美國半導體股走強，帶動華虹半導體升逾6％，交投活躍；中芯亦升近1％。

昨日有賣壓的藥明生物再跌近1％。李寧再升3.3％，報93.75港元。