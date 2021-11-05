鍾姓男子持鋁棒與藍波刀（圖）攻擊警方，藍波刀上仍有血漬。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

留英攻讀博士的鍾姓男子長年受思覺失調症折磨，腦中24小時不斷有不同人逼他聊天，去年員警要強制戒護他就醫時還遭他持刀突襲刺傷，開槍打中他右手才成功將其戒護送醫。鍾男傷心自訴，12年來困在「聲音」裡，博士學位、黃金時光都沒了。一審認定鍾男無辨識違法能力，判無罪，須強制監護4年。二審高雄高分院駁回上訴，維持原判，可上訴，

法官查出，鍾男從小成績優異，國中念資優班，但13歲起就因憂鬱、焦慮、情緒起伏，有輕生的想法。雄中畢業後鍾男考上台大人類學系，一路攻讀至清大人類學系研究所，還成功申請到英國倫敦大學博士公費留學一年。

鍾男在英國念書時，指導教授是精神科醫師，對他很好，協助鍾男花了10個月時間通過博士資格考，鍾男也返台為博士論文「陰陽眼及觀落陰」進行田野調查，沒想到開始出現「被聲音、意念控制」的怪事。

鍾男表示，剛開始以為遇到鬼，後來發現聲音會和他聊天，從早到晚、東南西北的「練肖話」。起初「聲音」是一個小女生，像是菩薩的仙女，沒多久又換成10多歲的國外小男孩，有時「聲音」又裝作成熟男人，幾年後又固定變回小男孩的聲音。這些「聲音」都在逼鍾男要「捐」出許多不合理的事物，例如男女一對，還揚言不配合就不讓他正常生活。

鍾男母親為此不斷帶他跑遍高雄各大精神科就醫，但鍾男仍不斷拒絕醫療和吃藥，導致治療無效。鍾男症狀越發嚴重，甚至導致他無法做研究計劃、寫字，一度3、4個月沒辦法睡覺，最慘的時候有9個月、整天走路21小時不休息，幻覺甚至讓他感到被害恐懼，才會買刀防身。

2020年6月，4名警員會同衛生局人員到鍾男住處要強制其就醫，警方言語安撫無效，鍾男竟突然持刀與鋁棒衝向警員，警員立即舉盾牌格擋，但不敵鍾男身材壯碩，推擠過程中造成其中一名警員左下腹被刀刺入，三名警員頭部與手部也遭劃傷。

為了有效壓制，警方調配線上各警網與保大等單位警力前往攻堅，過程中警員朝鍾男右手掌直接開槍，才癱瘓鍾男行動，將他逮捕送醫戒護。

當時現場警員說，鍾男一看到警察就拿出武器攻擊，由於當時公寓內的空間狹小，鍾男又人高馬大，員警遭推擠受傷。腹部被刺傷的員警所幸僅傷到肌肉群，沒有傷到內臟。

一審橋頭地院認為，鍾男罹患思覺失調症至少12年，既無病識感，也未按時就醫服藥，涉案時更受精神症狀嚴重影響，導致辨識行為違法能力顯著降低，判無罪，腦量他的病情需終身服藥，另宣告監護4年。

檢察官不服上訴，高雄高分院認為，鍾男因精神障礙而不能辨識行為違法，行為缺乏可責性，駁回檢方上訴，最後仍維持無罪判決，全案仍可上訴。