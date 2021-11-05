由於來自客戶的手續費增加，以及資產體質改善，東南亞最大的星展銀行上季淨利大增31%並超乎市場預估。此外，國際經濟大環境漸入佳境下，準備金提存較少，也是星展獲利成長原因之一。

星展銀行與3日已經公布過亮眼季報的華僑銀行，以及大華銀行一樣，這些新加坡金融集團的業績，在目前全球景氣陸續回溫中並沒有脫隊。

星展銀行指出，利率未來可望回歸正常化，將有助於獲利成長。同時，資產體質也會變好下，各項準備金的提存也可保持在低水位。

從7月至9月這一季，星展銀行淨利為17億新加坡幣，約12.6億美元，而2020年同期為13億新加坡幣，也超過市場預估的15.7億星幣。

由於星展上季收回7000萬星幣的信貸準備金，因此對獲利有貢獻。2020年同期，因為疫情關係故星展的信貸費用達5.54億星幣。

不過，上季在提存準備金前的獲利則減少7%至18.9億星幣。至於衡量一家銀行的賺錢能力指標淨利差，星展銀行上季是從2020年同期的1.53%，下降至1.43%。

目前，新加坡開始陸續放寬邊境管制，當地民眾有84%已打過新冠疫苗。市場預估，這座有花園城市之稱的國家，2021年的經濟成長約莫在6%與7%之間。