威爾史密斯（Will Smith）在新作《王者理查》中，飾演網壇天后姐妹大小威廉斯飽受爭議的父親理查，在片中他是對女兒們嚴厲的父親，在外人眼中甚至有虐待的疑慮，威爾本人對嚴父一點都不陌生，與父親保持著愛恨交織的複雜情感，他在即將出版的自傳《威爾》中，驚爆曾認真考慮冷血殺死父親，而且有自信能全身而退，「我是威爾史密斯，沒有人會相信我會故意殺死自己的父親」。

現年53歲的威爾與父親老威洛史密斯（Willard Smith Sr）在2016年因癌症過世前，一直保持緊密關係，但父親長年酗酒，在威爾成長時更經常對家人暴力相向，他即使是巨星也和一般人一樣對父親有著解不開的情結，「我的父親很暴力，但他從不缺席任何一場比賽、話劇、演奏會。他是個酗酒，但他出現在我每一部電影的首映會時都是清醒的。他聽過我每一張唱片，拜訪過每一間錄音室，他那讓全家深陷恐懼的完美主義，讓我生命中的每晚都衣食無缺」。

威爾透露當他9歲時親眼目睹父親對母親動粗，爸爸重拳揮打媽媽的側頭，讓她癱倒在地、口吐鮮血，那一刻從此深刻地影響他一生，「從那時候起，我一生所做達成的任何成就，獎座和榮譽、鎂光燈和關注度、角色和笑料，都是我那天對母親袖手旁觀的一連串輕聲道歉，為那時沒有保護她、沒能反抗父親道歉，為身為懦夫道歉」，威爾坦言他在銀幕上化身的英雄，或是國際巨星的身份，全都是他精心塑造出的一個人物，「為了保護我自己，讓我躲避這個世界，藏匿那個懦夫」。

威爾的父母在他青少年時期分居，最終在2000年離婚，儘管對父親無法諒解，但威爾仍親自扛下照顧罹癌父親的責任，看似已經散去的童年陰影，卻在近40年後再度湧現。當時他父親因癌症身體虛弱，某晚威爾在家推著坐在輪椅上的父親，忽然想起多年前對自己的誓言，「我小時候一直提醒自己有一天要為我媽報仇，在我長得夠大、夠強壯，當我不在是懦夫的時候，我會殺了他」。

他坦承當時動了殺死父親的念頭，只要將父親的輪椅推下樓梯就夠了，「我是威爾史密斯，沒有人會相信我故意殺死我父親。我是世界上最傑出的演員之一，我報警的電話會是奧斯卡等級的演出」，但天人交戰後最終威爾改變了心意，「在數十年來的痛苦、憤怒、憎恨湧現後又平息後，我搖了搖頭，繼續將爸爸推到臥室」。

形象一向陽光正面的威爾，近來對自己的黑暗面坦承不諱，日前他在將與自傳同步推出的YouTube系列影片《Best Shape of My Life》的預告中，表示為了恢復健康的體格，他將在20周內瘦下20磅（約9公斤），在與家人談話的過程中他透露曾經有輕生的念頭，「那是我人生中唯一一次考慮自殺」，不過預告並未詳述事件始末，完整內容將於8日播出。