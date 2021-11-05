21歲歐陽娜娜近來與范冰冰的弟弟范丞丞狂傳緋聞，還有人指出兩人老早已經秘戀半年，而范丞丞近來身上的新刺青便是向歐陽娜娜示愛的代表，但被范丞丞否認。歐陽娜娜這方則是始終低調，近日她進新劇組分享換了新住處的開箱文，有不少粉絲好友送上禮物與食物，她更大方分享自己買了新的裸色內衣，而選擇該色的原因是好搭，不管穿深色或淺色戲服都不易走光。

歐陽娜娜人美又有氣質，近年選擇將演藝重心移往大陸後便荷包滿滿，傳聞曾在半年內賺進3億安家費，而戲外她的緋聞也不少，先前與導演陳凱歌的兒子陳飛宇傳出交往，近日則被傳和范丞丞秘戀，知情人指范丞丞身上的刺青蝴蝶，韓文發音正好是歐陽娜娜的暱稱「娜比」，但范丞丞駁斥此說法，澄清只是為了紀念戲劇作品才刺青。

歐陽娜娜收到不少食物。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

歐陽娜娜曬新買的安全褲。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

歐陽娜娜最近和高偉光合作民國奇幻愛情劇《如月》，導演是執導過《東宮》、《司藤》的李木戈，而歐陽娜娜先前在片場被八卦媒體偷拍花絮照流出，一頭及耳短髮加短瀏海的新髮型也讓人十分驚艷，近日她為了拍戲入住新公寓，便曬出開箱照和網友分享住新家收到的禮物。

歐陽娜娜分享新買的內衣。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

歐陽娜娜新髮型曝光。（圖／翻攝自Bunny小課堂微博）

片中可見歐陽娜娜戴著綠色毛帽，先是拆開訂了融燭燈、擴香石等包裹，希望新家也能味道香香好舒壓，之後她又大方分享自己新買的安全褲，強調在橫店工作很冷，可以拍戲時裡面穿著，騎自行車時也能穿，她更分享自己買了件帶有杯墊的內心背心，因為不確定戲服顏色，所以選買淺色的最好，此外還有不少親友寄來的食物，讓她直呼可能是怕她下了戲回家會餓死，雖語帶吐槽，但可見她的好人緣。