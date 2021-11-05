中國駐丹麥大使館公眾號5日消息，中國駐丹麥使館發言人就北約祕書長史托騰柏格發表涉華談話表示，日前，在丹麥訪問的史托騰柏格「無中生有地大肆抹黑」攻擊中國，渲染「中國威脅」，言論充滿冷戰思維和意識形態偏見，違背和平、發展、合作的歷史潮流。奉勸他客觀、開放態度看待中國發展。

大使館表示，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者，將繼續以新的發展為世界提供新機遇，為世界和平與發展做出更大的貢獻。

大使館強調，中國堅定奉行防禦性國防政策，中國發展必要的軍事能力完全是為了維護自身正當的國家安全利益。中國力量的增長是世界和平力量的增長。任何國家只要無意威脅和損害中國主權、安全和領土完整，都不會受到中國國防力量的威脅。

大使館奉勸，全球最大軍事聯盟的祕書長史托騰柏格以客觀、開放的態度看待中國發展，多做有利於維護國際和地區安全與穩定的事。