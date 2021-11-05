面額500元的地方創生券由行政院國發會規畫發行的加碼券，可以用在地方創生事業相關業者，預計全台會有將近1000家店可以使用，遍布在各行各業之中，使用期限自今年12月1日起至明年4月30日為止。
今天上午10點半也已經抽出最後一波地方創生券的幸運兒，而過去四周的中獎號碼如下：
第一周：
081、105、594、188、089、396、521、467、912、798、358、441、367、941、335
第二周：
598、880、886、675、684、568、645、456
第三周：
771、706、064、168、191、459、135、314、366
第四周：
743、201、119、828、221、750、046
另外，由於地方創生券不是實體券，抽到的民眾明天開始到11月20日，可以去「地方創生入口網」登錄想綁定的金融機構，並下載金融機構的「行動銀行App」或「台灣行動支付App」綁定金融卡，來領取數位券，500元的面額可分批使用。
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