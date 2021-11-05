500元地方創生券四周全數開出，幸運號碼一次看。（中時新聞網 陳友齡製表）

面額500元的地方創生券由行政院國發會規畫發行的加碼券，可以用在地方創生事業相關業者，預計全台會有將近1000家店可以使用，遍布在各行各業之中，使用期限自今年12月1日起至明年4月30日為止。

今天上午10點半也已經抽出最後一波地方創生券的幸運兒，而過去四周的中獎號碼如下：

第一周：

081、105、594、188、089、396、521、467、912、798、358、441、367、941、335

第二周：

598、880、886、675、684、568、645、456

第三周：

771、706、064、168、191、459、135、314、366

第四周：

743、201、119、828、221、750、046

另外，由於地方創生券不是實體券，抽到的民眾明天開始到11月20日，可以去「地方創生入口網」登錄想綁定的金融機構，並下載金融機構的「行動銀行App」或「台灣行動支付App」綁定金融卡，來領取數位券，500元的面額可分批使用。