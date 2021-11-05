近來「元宇宙」（metaverse）已成科技產業界熱門話題，相關產業商機，高雄市也不缺席，攜手宏達電（HTC）在高軟園區，打造全台首座延展實境開放式虛擬化無線存取網路實驗場（5G XR O-RAN Open Radio Access Network），提供5G VR頭戴式顯示器，協助業者進行應用服務開發，相關成果將在12月10和11日，在高雄展覽館展出，讓外界體驗「元宇宙」的感受。

高雄經發局長廖泰翔5日表示，在體驗宏達電首款沉浸式VR眼鏡後，將讓人感覺「幾年後科幻動作冒險電影《一級玩家》內容，將可能在現實生活出現」。

廖泰翔指出，5G高速率、低延遲的特性，應用在超輕量頭戴式裝置上，不僅可攜性與活動性都大幅提升，使用體驗，確實更勝過往相關產品，相信整體市場已逐漸進入成長期，將由傳統人機互動，因連結虛擬與真實的平台，所產生多元互動性及沈浸感，會有更多的內容與體驗，將在元宇宙中誕生。

智慧型手機及虛擬實境創新設計品牌宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，元宇宙崛起，Nvidia、Meta（FB、IG母公司）及微軟等國際大廠，紛紛投入產業布局，宏達電從踏入VR領域，一開始就致力於融合科技、人性、想像，並將VR、AR、AI、5G、Blockchain（區塊鏈）等尖端科技結合，朝著實現更加美好生活享受的VIVE Reality願景邁進。

黃昭穎指出，隨著新款沉浸式VR眼鏡，帶來輕鬆融入日常生活的體驗，宏達電也正積極準備元宇宙平台、及相關交易技術，預計12月讓關鍵拼圖完整，創造全新解決方案，打造人人都可以進入，並創造更多附加價值的完整元宇宙平台。

高雄經發局長廖泰翔指出，高市府近期與宏達電展開多項合作，除了已打造全台首座延展實境實驗場，11月下旬也會舉行全台首場「VIVE Flow開發者大會」，透過以大帶小方式，媒合在地創新業者，帶動高雄元宇宙產業發展，一起開創科技新篇章。

緊接著12月10、11日在高雄展覽館，舉辦「5G AIoT（人工智慧互聯網）應用展示」，邀請在地廠商展現高雄一年多來推動成果，他說，宏達電將攜手國眾電腦與新創團隊哇哇科技，現場展示最新開發的5G 智慧巡檢與5G XR虛實密室逃脫遊戲，提供對5G應用發展有興趣的業者與民眾到場體驗。

經發局表示，高雄市積極推動5G科技發展與應用，與宏達電合作，在高軟園區打造的5G XR O-RAN實驗場已正式營運，提供創新業者免費測試5G專網研發環境。

經發局表示，O-RAN是一種新的網路架構形式，由全球主要電信商主導組成，系統架設於雲端，透過開放但統一的傳輸介面讓不同軟、硬體互通，電信商針對所需採用搭配，可降低建置營運成本及靈活性。