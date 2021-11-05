5日環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，且夜間至清晨垂直擴散條件亦差，致中部及雲嘉南污染物累積。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南零星地區達紅色警示等級。

依監測資料及氣象局資料顯示，5日環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，夜間至清晨垂直擴散條件較差，中部及雲嘉南污染物濃度易上升；中部及雲嘉南受光化作用影響，午後臭氧濃度易升高。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，竹苗零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間易達紅色警示等級。

未來一週，5日環境風場為東南風，西半部位於背風面，擴散條件稍轉差；6日鋒面通過，7至10日環境風場轉為東北風，迎風面中部以北地區擴散條件佳，下風處南部地區污染物仍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。