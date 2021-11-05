患有思覺失調症的李姓男子去年因索取理髮費用未能如願，竟持剪刀將母親戳刺217刀致死，殺人後辯稱患病沒辩識力；歷審認定李男殺母後，還上網查詢廢死推動聯盟及人權委員會，認定他殺人是在有意識狀態下所為，判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

2019年10月17日李男在住處與母親生爭執後，他跑到母親房間內先持按摩器及木椅用力毆打她，再持鐵製剪刀戳刺她，致她全身受有217處穿刺傷，及多處瘀傷、挫擦傷及撕裂傷，她因遭刺入肺臟、肝臟及腎臟等多處，大量出血死亡。

李男否認殺害母親，辯稱殺母後上網查詢廢死聯盟是怕誤會，他的律師主張李有精神上之疾病，案發當天是母親激動不讓他離去，後來雙方是否有拉扯，如何死亡，他並不清楚，若要歸責於李男，也只是過失行為所致，且他患有思覺失調症應減免其刑。

但法官審酌精神科醫師鑑定結果，認為李男殺死母親後，有上網查電腦、廢死聯盟，也有去洗澡，殺人屬於有意識狀態下所為，不符合辨識力喪失或降低的減免刑期規定。

高雄地方法院一審將李男判處無期徒刑，上訴後，高雄高分院二審認為李男雖然向警員自首，但他在法院審理期間卻否認有殺害其母親之情事，直至二審最後審判期日時，他才坦承犯行，他雖然自首但不予減刑。

二審考量李男逆倫弒母、惡性甚重，他的犯罪手段極為殘暴，從應報思維，固應從重量刑，但他非有計劃性之犯罪，與處心積慮之計劃性犯罪，在惡性上仍屬有別，且他長期受憂鬱症、思覺失調症等精神疾病所困，才會因一時爭執殺母。

二審認定，如果對李男判處有期徒刑尚屬過輕，量處死刑亦有過苛之情事，均不符罪刑相當原則，在兼顧應報、一般預防、特別預防犯罪等多元刑罰目的下，認以量處被告無期徒刑為適當，上訴後，最高法院駁回確定。