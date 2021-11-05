金鐘視帝龍劭華9月猝逝，享壽68歲，讓不少演藝圈好友都相當不捨，愛女陳璇在父親離世一個月後，發文透露父親走後的心境，苗可麗昨（4）日則曬出兩人同框親密合照，暖心寫道：「我們都知道，你在這裡」，感動不少網友。

陳璇日前曬出一張陽光灑落階梯的黑白照，提到意識到此時此刻已經成為既定事實，但不知曉是什麼困住了自己，更表示：「癱軟在沒有安全感的房子裡，無心整理瑣碎又堆積的夢境，倒不如一覺無眠」，雖沒明說指的是何事，但外界猜測已經是在說亡父龍劭華，雖然這段時間不少人詢問她「妳還好嗎？」，甚至提醒「妳要有心理準備，這是會哭一輩子的喔」，她則回應：「我們本就是玻璃製品，需要用一輩子的時間來窯燒想念。即便在那個瞬間我早就已經碎掉了」，讓人為之動容。

苗可麗昨（4）日曬出與陳璇貼臉的親密合照，只見陳璇從背後勾住苗可麗，露出嘟嘴的俏皮表情，兩人更對著鏡頭露出微笑，看來心情都已經平復不少，她也發文寫道：「今天我們在一起，有種暖暖的感覺，我們什麼都沒說，但我們都知道，你在這裡」，更文末標註「陳璇，可愛美麗善良的女孩兒」。

對此，網友也紛紛留言：「龍劭華的女兒很漂亮！幸福藏在心間溫馨與感動」、「妳跟龍哥的女兒看起來像姐妹」、「好溫馨的畫面，喜歡幸福包圍」，甚至有不知情網友將兩人誤認為母女，讓人直呼「長太像了啦」。