一年前的今天，阿里巴巴集團創始人馬雲的螞蟻集團(Ant Group)計畫在上海和香港證交所上市，這本該是馬雲最輝煌的時刻，但是卻臨時喊卡。北京當局對他的帝國進行了控制，突然剪斷這位中國企業界最耀眼明星的翅膀。路透社今天(5日)發自香港的一篇報道說，這也許始於馬雲2017年與美國當選總統川普在紐約的見面。那次高調的會晤事先沒有向中國政府報告。

路透援引了5位知情者的話，其中4位接近阿里巴巴公司，1位是北京的政府消息人士。

當時，與比爾·蓋茨等西方國家億萬富豪類似，風頭正足的馬雲也活躍於國際舞台。2017年1月9日，馬雲在紐約的川普大廈與當選總統川普進行了一對一的會晤，許諾為美國創造一百萬個就業機會。

路透說，這次高調活動惹惱了中國政府官員，他們是從馬雲在川普大廈的大廳回答記者提問時才和外界一同知道這一消息的。中國官員隨後向阿里巴巴的政府關係團隊表達了北京對馬雲未經批准就與川普會面的不滿。由於川普競選時抨擊中國奪走了美國的就業機會，引起兩國關係緊張。

路透說，馬雲的慈善基金會和中國國務院新聞辦公室都還沒有回復置評請求，川普的發言人拒絕置評。

不過，從2018年到2020年，馬雲繼續與各國的總統、總理和王公大臣們高調往來，彷彿是一位國務活動家。

去年10月24日在上海舉辦的外灘金融峰會上，馬雲致詞時批評中國監管機構令創新窒息。他批評傳統金融是「當鋪思想」，「害了很多企業家」。「當鋪思想」是指傳統金融業務需要抵押物才能發放貸款，而數位金融則用大數據來進行信用評級後直接發放貸款。馬雲此話一出，中國政府隨後叫停了他的螞蟻集團的上市計畫，並對馬雲旗下的業務展開反壟斷調查。

在螞蟻集團上市受阻後，路透援引消息人士的話說，馬雲要求與至少2名習近平權力核心內部的人會面，但都遭到了拒絕。這位億萬富豪隨後寫信給習近平，提出願意把餘生奉獻給中國的農村教育。路透援引一位政府消息人士的話說，習近平在5月的一次高級領導人會議上提到了這封信。

報導稱，在中國共產黨領導人習近平尋求破先例的三連任之際，中國政府正在對高科技、房地產、教育和加密貨幣等領域的私營企業及其大亨們展開壓制。據阿里巴巴集團擁有的香港英文《南華早報》上個月報導，馬雲正在歐洲進行農業與環境有關的考察。