由 Falcom 授權與監製劇情，USERJOY研發承襲空、零、碧與閃之軌跡系列的正統回合制軌跡新系列RSLG《英雄傳說：星之軌跡》近日即將迎來上市三週年。在週年慶活動期間內營運團隊精心準備了各種豐富的活動和回饋獎勵要和遊擊士們一起來共襄盛舉，請遊擊士們千萬別錯過囉！

●3週年特別企劃 登入條件達成送★5人氣角色

於活動期間每日登入遊戲進行登入累計，只要達成對應的累積登入天數即可獲得★5人氣角色！累積越多拿得越多，四週共可入手4隻★5人氣角色，讓新手玩家也能輕鬆組成★5隊伍！

《英雄傳說：星之軌跡》歡慶3週年「★5儀隊・艾絲蒂爾」免費拿

◆活動時間：2021年11月09日（二）維護後～12月07日（二）維護前

累積登入達以下指標天數即可獲得對應★5人氣角色獎勵內容：

・登入累積天數達7天，可獲得「★5儀隊・艾絲蒂爾」

・登入累積天數達14天，可獲得「★5儀隊・約書亞」

・登入累積天數達21天，可獲得「★5旅服・亞莉莎」

・登入累積天數達28天，可獲得「★5旅服・黎恩」

●輕鬆入手人氣角色 歡慶3週年150連抽大方送！

《英雄傳說：星之軌跡》歡慶3週年「★5儀隊・艾絲蒂爾」免費拿

◆活動時間：2021年11月09日（二）維護後～12月07日（二）維護前

於活動期間每日登入遊戲，即可獲得「3週年紀念招募券x10」等豪華獎勵，最多可獲得相當於「免費150連抽」份量的紀念招募券，高稀有的★5角色將會登場！遊擊士們快把握這個機會將軌跡系列的角色通通招募回家吧！

●新手遊擊士啟程 x S級遊擊士回歸集結！

《英雄傳說：星之軌跡》歡慶3週年「★5儀隊・艾絲蒂爾」免費拿

當新手遊擊士的冒險啟程，碰上S級遊擊士的強勢回歸，會產生何種熾熱的羈絆&軌跡呢？讓我們重新踏上的旅程，成為眾所矚目、最強的遊擊士吧！

・活動時間：2021年11月02日（二）00:00～11月28日（日）23:59

新手遊擊士

・活動對象：「2021/11/02 00:00～2021/11/27 23:59」創立帳號的玩家

・活動內容：於活動期間內，到達分隊等級LV.10以上的對象玩家，將於活動結束的下一次遊戲維護後，透過遊戲內郵件獲得獎勵！

・獎勵內容：遊擊士幣x3000、遊擊士幣招募券x50、五星以上保底招募券x1

S級遊擊士回歸

・活動對象：曾經於「2021/04/01 00:00」以後登入過，且「2021/10/01 00:00」以後未曾登入過遊戲的玩家

・活動內容：到達分隊等級LV.10以上，並且於活動期間內登入的對象玩家，將於活動結束的下一次遊戲維護後，透過遊戲內郵件獲得獎勵！

・獎勵內容：遊擊士幣x3000、自動掃蕩券x300、行動力回復IVx30、五星以上保底招募券x3

●雙倍獎勵限時開放 事半功倍好機會！

於3週年活動期間，我們將連續開放加倍活動！請各位遊擊士記得把握時間挑戰，趁這個機會獲得更多的獎勵吧！

《英雄傳說：星之軌跡》歡慶3週年「★5儀隊・艾絲蒂爾」免費拿

【每日任務獎勵雙倍活動】

・活動時間：11/09維護後～11/23維護前

・活動內容：活動期間內每日任務依賴報酬可獲得雙倍獎勵。

※依賴報酬雙倍獎勵未包含分隊經驗值。

【角色強化米拉消耗優惠】

・活動時間：11/09維護後～11/23維護前

・活動內容：活動期間內進行角色訓練、覺醒相關操作，米拉消耗減少30％。

【公會貢獻值雙倍】

・活動時間：11/23維護後～12/07維護前

・活動內容：活動期間公會貢獻經驗值、開放配方經驗值加倍，可獲得的貢獻度也加倍，是齊心提升公會與技術開放的好時機！

【飛行船獲得產量加倍】

・活動時間：11/23維護後～12/07維護前

・活動內容：活動期間『特定』飛行船【船艙】生產可獲得雙倍收獲。

●超強★5軌跡人氣角色必得招募！

《英雄傳說：星之軌跡》歡慶3週年「★5儀隊・艾絲蒂爾」免費拿

於3週年(11/09-12/07)活動期間，每日登入遊戲即可獲得各種獎勵，其中包括「3週年限定5星必得招募券」，只要收集10張即可抽取一次。

使用「3週年限定5星必得招募券」有機會抽取到眾多軌跡系列的人氣美少女們！讓她們迎接遊擊士們的歸來吧！千萬別錯過這次入手機會囉！

※3週年限定5星必得招募券集滿十張可抽1次。

●全新傳說角色「★5傳說 - 卡西烏斯・布萊特」參戰！

於3週年(11/09-12/07)活動期間，每日登入遊戲即可獲得傳說角色指定兌換道具等獎勵，累積收集一定數量後，即可直接兌換【傳說 - 卡西烏斯・布萊特】，和S級遊擊士的傳奇人物「劍聖」一起並肩作戰吧！

●完美招募全面升級！

於11/23 (二)維護後，完美招募內容將全新改版！完美招募的轉蛋結果可無限重置，必定能夠把最喜愛的角色帶回家！另外有機率可獲得複數UP角色，像是「★5荊棘公主・莉絲」、「★5旅服・艾絲蒂爾」、「★5旅服・約書亞」……等，絕對要讓遊擊士們抽到手軟、抽到滿意為止！

●官方粉絲團限定活動開催！

為感謝各位遊擊士們這3年來的陪伴，從11/01開始至11/12 23:59止，活動期間內只要前往《英雄傳說:星之軌跡》官方粉絲團專頁尋找3週年限定活動貼文，即可領取3週年紀念活動限定獎勵序號，登入遊戲後將序號輸入兌換完成即可獲得營運團隊獻上的豐富好禮！

《英雄傳說：星之軌跡》歡慶3週年「★5儀隊・艾絲蒂爾」免費拿

※序號兌換時限至11/12 23:59止，超過時限即無法使用並獲得獎勵，請玩家盡早兌換。

在《英雄傳說：星之軌跡》即將屆滿上市3週年的同時，營運團隊也非常感謝玩家一路上的支持與陪伴，今後也將繼續帶來更多活動和驚喜，期待和各位遊擊士們能共同繼續體驗專屬於軌跡系列的獨特魅力！更多3週年活動也將會陸續舉辦，請持續關注留意官方最新公告消息。