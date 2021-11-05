莫德納（Moderna）第三季營收獲利均落後市場預期，並警告其新冠疫苖全年出貨量恐無法達到公司原先設定的目標。受此打擊，莫德納周四股價收跌18%，盤中一度崩跌近20%。

在周四重挫之前，莫德納今年以來股價上漲逾兩倍。

莫德納第三季營收為50億美元，淨利為33億美元，遠落後分析師預估的營收62億美元、淨利39億美元。

該疫苖製造商預估今年全年營收介於150億～180億美元，較3個月前預估的200億美元大舉調降，更令投資人感到擔憂。

莫德納表示，它正在處理生產和運輸問題。這些問題將導致部分新冠疫苖的交貨延後到2022年，尤其是海外出口的部分。

該公司將其新冠疫苖全年出貨預測由8億～10億劑下修至7億～8億劑，但表示會優先提供給低收入國家。

新冠疫苗是莫德納的第一個主要產品，幾乎就是其所有的業務，儘管現在該公司也正在開發其他藥物。

莫德納高層坦承，隨著業務從研發轉向提供全球需求量極大的產品，該公司一直承受著「成長痛」，下修2021年出貨量預測，部分是因為國際採購的交貨時間較長，可能要推遲到2022年初才能交貨。

執行長Stephane Bancel周四在法說會上表示，今年初莫德納只供應幾個大國，但現在對全球許多國家的交貨量持續增加，使供應鏈變得更加複雜。他表示：「我們正在努力應對這些挑戰」。

除了供應鏈問題之外，產能難以提高也是造成交貨問題的原因之一。執行長Bancel表示，我們已經與製造夥伴擴大了產能，現在這項工作已經完成，我們應該很快就能看到這次擴產的正面影響。

莫德納維持明年的營收預測不變，仍是介於170億～200億美元。