中信金(2891)旗下中信證券主辦淳安(6283)發行之3年期有擔保可轉換公司債（簡稱「可轉債」）「淳安二」（債券代號62832），採競價拍賣方式承銷，11月5日開始投標，競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過255張，投標期間為今年11月5日至9日三個營業日，預計11月11日開標、11月22日於櫃檯買賣中心掛牌。

「淳安二」由中國信託商業銀行擔保，共發行3000張面額新臺幣10萬元的債券，發行總面額為新臺幣3億元，扣除依法承銷團保留自行認購450張，餘2550張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為55.1元。可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，淳安現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，以實現資本利得；若未達轉換價格，投資人亦可於滿2年或到期滿3年，依面額新臺幣10萬元賣回予公司，且本次由中國信託銀行擔保，對投資人相對有保障。

淳安1996年成立，初期從事各式薄膜線路與按鍵之製造與加工，2016年引進策略合作夥伴敏實集團（0425.HK）後，成立汽車相關事業群。近年隨著車用先進駕駛輔助系統（ADAS）滲透率及自駕車需求提升，淳安將研發重心放在車載鏡頭，除自行開發，去年與鴻海科技集團策略聯盟，取得SHARP旗下FITED過半股權，並派研發人員進駐，目前淳安倒車影像及環景等VGA及1百萬畫素（MP）車載鏡頭，已陸續出貨至美國、日本及中國車廠。

此外，淳安今年攜手大億金茂股份有限公司（8107）成立敏億電子股份有限公司，廠房設立於大億集團臺南的新建大樓，預計今年11月開始整建廠內設施與設備，明年初試產、第四季開始生產，供應美國自駕車使用的高階攝像頭產品，隨著車載鏡頭出貨放量達經濟規模，營收獲利有望成長。