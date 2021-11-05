歐洲央行(ECB)執行委員會成員Isabel Schnabel周四指出，ECB已經查覺到民眾對於通膨的擔憂，但是ECB不太可能在明年升息。此番話為繼行長拉加德(Lagarde)周三明確表態之後，再次有ECB決策官員聲明明年不會加息。

此前德國一媒體大力提出批評，稱拉加德無感於民眾對通膨的憂慮。

Schnabel在一場金融會議上表示，關於民眾對通膨升高的擔憂，ECB是非常嚴肅地看待。但是有理由相信，通膨將在明年明顯地下降，中期內回落到2%的目標水準。而這些意味著，明年不太可能出現升息的條件。

歐元區通膨在十月飆升到4%，是ECB目標的兩倍，而且預計還會再上升，這令德國一些人士感到惱怒。德國是歐元區最大經濟體，長期以來一直批評ECB的超寬鬆貨幣政策。

Schnabel指出，儘管通膨高漲，但ECB仍在提供足夠的刺激，這是一個棘手的情況。Schnabel並認為，過早收緊貨幣政策，將損害經濟成長，並會對就業產生負面影響。