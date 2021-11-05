高雄巿明年度總預算案，因城中城事件，4日在巿議會被國民黨團表決擋下，巿長陳其邁5日受訪表示，總預算涉及很多的經濟發展、建設與原縣區水利工程等，很擔心影響後續的巿政推動，會用最大誠意，希望議會如期審議。

昨有陳情民眾在議會叫囂，陳其邁說，議會是不分藍綠，大家對不同立場共同討論的地方，不管陳情或抗議，都應理性進行，過激的言論或是不當謾罵，都不是人民所樂見，希望能回歸到理性陳情，才是民主政治的常態。

針對城中城後續，陳其邁也提到他前幾天到罹難者家屬家裡，親自了解需求。另原本住院的43位，昨剩下7位，有些將對接到長照機構或住宿型機構。相關安置除了租金補貼2年，還有些陸續要看房子，也會擔心他們住的好不好。

因此今天開始啟動的搬家程序，由副祕書長張家興直接到現場，另也有包租代管服務的公司負責安置。而一對一的社工服務也都持續在做，很多的社工也都跟居民變成夥伴。對城中城的安置，不會因為救災告一段落就停止。