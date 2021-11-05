MLB巨人隊在昨天傳出震撼消息，美國媒體驚爆34歲的當家鐵捕波西(Buster Posey)即將宣佈退休，時間就在今天，而稍早波西沒意外召開記者會正式宣佈退休消息，也代表他12年大聯盟生涯畫下句點，這讓非常多球迷感到不捨，因為本季的他才剛繳出回春表現，並率巨人奪下佳績。
而波西也在記者會上說出決定退休的原因，他說：「我很幸運能在匯集世界上最佳棒球員的聯盟打球，但我想多陪陪家人，而且每天都要與傷病戰鬥，身體已十分疲累，要快樂打球是一件很困難的事情。」目前他與妻子有4個小孩，加上18、19年有傷病史，讓他下定決心要高掛球衣。
波西退休後也創下一個紀錄，他成大聯盟自1969年「分區時代」以來，第6位在生涯最後一年，還能繳出3成打擊率選手，另外5位分別是「老爹」歐提茲(David Ortiz)、克拉克(Will Clark)、帕基特(Kirby Puckett)、布洛克(Lou Brock)、克里門提(Roberto Clemente)。
他本季例行賽揮出120支安打、18支全壘打，貢獻56分打點，打擊率高達.304，對征戰多年的老將來說非常不簡單，到季後賽20打數有6支安打、1支全壘打，貢獻2分打點，打擊率也高達3成，而他仍擔綱捕手一職，重要性無法言喻，更是帶領年輕球員成長的老大哥。
08年他被巨人以首輪第5順位選上，09年首次登上大聯盟，10年以驚人成績奪下聯盟新人王，12年奪下國聯MVP，同年囊括國聯打擊王、東山再起獎、漢克阿倫獎、銀棒獎、入選明星賽，更拿下世界大賽冠軍，可說是他生涯最輝煌時刻，此外他也率隊在10、14年奪冠，打造「偶數年封王」神話。
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