MLB巨人隊在昨天傳出震撼消息，美國媒體驚爆34歲的當家鐵捕波西(Buster Posey)即將宣佈退休，時間就在今天，而稍早波西沒意外召開記者會正式宣佈退休消息，也代表他12年大聯盟生涯畫下句點，這讓非常多球迷感到不捨，因為本季的他才剛繳出回春表現，並率巨人奪下佳績。

Buster Posey officially announced his retirement today.



What a career! 👏



(via @NBCSGiants)pic.twitter.com/rw8B9AW70D — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 4 2021

而波西也在記者會上說出決定退休的原因，他說：「我很幸運能在匯集世界上最佳棒球員的聯盟打球，但我想多陪陪家人，而且每天都要與傷病戰鬥，身體已十分疲累，要快樂打球是一件很困難的事情。」目前他與妻子有4個小孩，加上18、19年有傷病史，讓他下定決心要高掛球衣。

波西退休後也創下一個紀錄，他成大聯盟自1969年「分區時代」以來，第6位在生涯最後一年，還能繳出3成打擊率選手，另外5位分別是「老爹」歐提茲(David Ortiz)、克拉克(Will Clark)、帕基特(Kirby Puckett)、布洛克(Lou Brock)、克里門提(Roberto Clemente)。

If 2021 proves to be Buster Posey's final season he'd be 1 of 6 players in the divisional era (since 1969) to hit .300 or better in his final MLB season along with David Ortiz Will Clark Kirby Puckett Lou Brock and Roberto Clemente. pic.twitter.com/bfuUXYRxSO — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 3 2021

他本季例行賽揮出120支安打、18支全壘打，貢獻56分打點，打擊率高達.304，對征戰多年的老將來說非常不簡單，到季後賽20打數有6支安打、1支全壘打，貢獻2分打點，打擊率也高達3成，而他仍擔綱捕手一職，重要性無法言喻，更是帶領年輕球員成長的老大哥。

08年他被巨人以首輪第5順位選上，09年首次登上大聯盟，10年以驚人成績奪下聯盟新人王，12年奪下國聯MVP，同年囊括國聯打擊王、東山再起獎、漢克阿倫獎、銀棒獎、入選明星賽，更拿下世界大賽冠軍，可說是他生涯最輝煌時刻，此外他也率隊在10、14年奪冠，打造「偶數年封王」神話。