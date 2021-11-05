高市府5日強制拆除中都戲院，成為城中城大火後第一個被強制拆除的老舊大樓。（洪浩軒攝）

高市府5日強制拆除中都戲院，成為城中城大火後第一個被強制拆除的老舊大樓。（洪浩軒攝）

高市府5日強制拆除中都戲院，成為城中城大火後第一個被強制拆除的老舊大樓。（洪浩軒攝）

高雄城中城大火造成嚴重死傷，間接讓各界開始重視老舊大樓安檢問題，高市府5日強制拆除中都戲院，但過程中不僅引發大樓內市場攤商不滿，認為高雄市長陳其邁利用市場休市期間勘查，根本沒有聽取攤商心聲，用3個月補助打發，就強制拆除，讓大家無法接受，怒罵根本是「鴨霸政府」。

歷史悠久的中都戲院於1966年落成，原在二樓的戲院早在1986年停業，一樓傳統市場則持續經營，但建築物經過鑑定已經有危害公共安全之虞，陳其邁1日勘查後，下令要求工務局盡速拆除中都戲院，成為城中城大火後第一個被強制拆除的老舊大樓，如今拆除作業正式啟動，卻引來大批攤商不滿。

市場內豬肉攤商蔡姓婦人怒批，陳其邁來勘查根本就是「作秀」，他明明知道市場周一固定休市，卻來利用大家休息的時間來看一看就說要拆除，連讓攤商說明訴求及心聲的機會都沒有，時間那麼倉促讓他們措手不及，根本就是「鴨霸政府」。

蔡婦無奈表示，市府說會照顧且安置攤商，但他們只說在拆除期間會給予每個月1萬5000元的租金補助，但只有3個月，光拆除就要1個月時間，讓攤商們可以正常回到是場內工作不可能只有3個月，補助期間之後的攤販租金變成要自行吸收，讓大家無法接受，認為市府的補助辦法根本就在打發他們這些辛苦的攤商。

雞鴨攤商劉姓男子訴苦，得知市府要拆除大樓，他已經先申請補助到附近租攤販繼續做生意，但原本在市場內有固定客群，所以每天最少都還有3000到4000元的營業額，現在搬到外面3天下來都是0收入，讓他不知該如何是好。

中都戲院拆除工程除了讓市場內的攤商相當不滿，動工首日也惹怒大樓外的攤商，高市府原先公告僅會在戲院旁架設圍籬並留通道，但卻臨時將整條馬路封閉，讓攤商們措手不及，開業到一半卻突然無法做生意，各攤商極為不滿，希望市府出面說清楚。

在戲院大樓對面賣麵的吳姓男子表示，要拆大樓都沒關係，但市府原先並沒有告知要封路，所以各攤商都還是繼續擺攤做生意，突然封路真的讓他們相當憤怒，若市府前一天向攤商說明，相信大家都會理解並接受，攤商們也不會白忙一場、浪費食材及備料，但工務局一句「臨時變更」就要封路，讓他們質疑，市府要拆樓前是否都沒規畫，拆樓這麼重大的事情還可以「臨時變更」讓他們相當無奈。

工務局建管處正工程司謝安瑞表示，中都戲院拆除首日的進度是把遮雨棚拆除，並開始搭建鷹架，但考量作業中會有大型機具進出，為了施工安全，避免用路人及周圍攤商發生危險，他們已有申請路權，可以合法封路。