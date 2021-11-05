據「自由亞洲電台」（RFA）3日報導，值此台海軍事緊張不斷升級之際，中國大陸頻頻在江蘇、山東等地進行空襲演練，讓人擔心這是否台海即將爆發戰爭的前兆。不過，報導引述專家駁斥這無關戰爭。防空演習旨在擴大對台壓力；此舉也可能是衝著台灣派出40名陸戰隊成員，前往關島進行軍事訓練而來。

※發送防空急救箱

報導指出，共軍已在中國大陸部分地區進行防空演習。在江蘇省、山東省與安徽省，大陸政府還向居民發送防空急救箱，並發布空襲警報響起時應如何應對的影片。

在網路上還流傳著一系列照片，照片中疑似民兵的人身著迷彩服進行防空部隊訓練。與照片一同流傳的，還包括蘇州吳江區政府簽字的共軍文件。

報導表示，共軍近幾個月提高入侵台灣西南防空識別區(ADIZ)的頻率，此後便有防空演習的舉行。《長沙晚報》更在微博發表影片，影片中公共廣播系統傳出「我們所有部隊現都處於最高等級的戰備狀態」。

影片還拍攝湖南省的空襲演練，這類的演習在近幾週演練達數十次；部份微博用戶還貼出滿街停滿軍車的照片。與此同時，安徽合肥市政府也發布向居民發送防空急救箱的照片。無獨有偶，南京也有類似的措施。

※沒有放棄台灣

報導引述大陸事務評論家衛新(Wei Xin 音譯)看法，認為各級官員動員是為了展現自己正遵循習近平意識形態的指導。由於全國人大近日修改《戰爭動員法》，當前大陸的政治氣氛與1938年的日本很相似。

他也認為，隨著19大六中全會即將登場，這些行動也為奪取台灣與未來領導階層繼續留任，創造合適的氛圍。

他補充道，此舉也是針對台灣的政治表態。他強調，如果大陸要發動戰爭，會先進入戒嚴狀態，而不是發動防空演習。戒嚴反而鼓舞民眾士氣，證明我們沒有放棄台灣。

※衝著陸戰隊前往關島

軍事專家鄭繼文則認為，近日傳出台灣派出40名陸戰隊官兵前往關島，與美軍進行1個月的聯合訓練。關島是美軍在西太平洋的重要駐軍訓練基地，而美台政府近幾個月更願意提到這樣的交流。過去做而不說，如今交流加強並在媒體大力宣傳。頻繁的防空演練，即是針對陸戰隊前往關島而來。

事實上，美台類似訓練已持續多年。美台針對陸戰隊的部署方式並不相同；美方主要用於進攻作戰，台灣則可能收復離島地區，特別是東沙群島，更需要陸戰隊。

如果大陸奪取外島地區，想重奪這些島嶼並須仰賴陸戰隊，正規軍隊恐無用武之地。台灣近日也向東沙派遣更多巡邏艇與救援船艦，畢竟東沙是大陸軍事入侵的可能地帶。

特別是近日很多共機入侵台灣西南防空識別區，沿著巴士海峽到東沙，這意味著東沙的意義重大，這也是台灣增強東沙海上巡邏的原因。台灣應提升情報能力、軍事雷達裝備，並駐紮防空部隊以發揮更大的嚇阻力量。