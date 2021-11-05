國民黨議員劉美芳要求侯友宜選擇機會命運回答四大公投問題。（葉德正攝）

國民黨新北市議員劉美芳5日總質詢出奇招，她穿上防彈衣詢問市長侯友宜對近來的「兩岸開戰說」發表看法；侯友宜表示，每個人都要愛國家，大家要有團結心裡，一定要做好萬全準備，但不需要製造恐慌，別人怎麼看不重要，自己做好就好。

劉美芳5日總質詢大搞創意，她先拿出機會、命運的遊戲看板要侯友宜選擇，要求侯友宜對四項公投議題表態。

不過雙方似乎沒套好招，侯友宜強調機會跟命運是掌握在自己手裡，對於議員要他表態公投態度，他強調尊重民意選擇，他則是會祕密投票。

劉美芳質疑，難道侯市長都不表態嗎？侯強調，該說的他會說，但他強調，經濟、環保要找到平衡點，「如果我在那個位置，我就會講」，希望今天還是以新北議題發展來討論。

劉美芳追問核四重啟公投，侯友宜強調，沒有核安沒有核電他講了11年了「你前面有20個議員問過了」他都是這樣回答。

質詢中，劉美芳突然拿出兩個防彈衣自己穿上一個，再拿了另一個問侯友宜要不要穿，不過被侯友宜婉拒。

劉美芳說，現在大陸地區要求民眾做戰爭準備，台灣民眾說要準備防彈衣、準備存糧，外媒國際期刊都說第三次世界大戰引爆點可能在台灣，但只有島內民眾視而不見、聽而不聞，詢問侯市長什麼想法？

侯友宜說，沒有人希望戰爭，一定要隨時做好萬全準備，但不要亂，不要製造恐慌，每個人站在自己職位盡忠報國，自立自強最重要。