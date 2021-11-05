隨著疫情趨緩，國內旅遊再度回溫，秋冬衣物較為厚重，因此許多人會選擇攜帶行李箱來打包外出物品，近日RIMOWA、CROWN推出外觀、配色都非常吸睛的行李箱新品，讓行李箱變成穿搭的一部分，在出遊時刻也能展現時尚品味。

RIMOWA專門店於11月4日盛大開幕，邀請演員林柏宏示範當季新品，全新Neon系列及RIMOWA Never Still系列袋款兼具美觀和實用性，限定版Essential Neon系列行李箱以創新優質聚碳酸酯打造，外殼亮澤耀眼，溝槽式設計和護角巧妙繞射光線，共有螢光粉色、螢光青檸綠色兩種選擇，潮流人士旅遊必備。

林柏宏示範RIMOWA新品。（圖／品牌提供）

RIMOWA限量透明行李箱專為短途旅行設計，耐用的硬殼設計加上小巧體積，使行李箱能輕鬆放進車尾箱或高鐵和飛機的行李架。（邱映慈攝）

林柏宏另外示範以鋁鎂合金打造的RIMOWA Personal Cross-body中性硬殼斜揹袋，銀色鋁鎂合金外殼，配上可拆下的皮革肩帶，妥當收納隨身物品，秋冬小旅行隨身攜帶，方便又時髦。

RIMOWA Personal Cross-body中性硬殼斜揹袋。（邱映慈攝）

RIMOWA Personal Cross-body中性硬殼斜揹袋內部。（邱映慈攝）

今年秋冬CROWN推出秋冬新品BOXY系列行李箱，共有鼠尾草綠、黃色、粉色、黑色四個色選，能百搭出各種不同的秋冬穿搭風格。品牌特別推薦鼠尾草綠，介於灰色和綠色之間，飽和度較低，綠中帶點氣質灰，別於一般鮮豔的綠色，搭配起來仙氣十足，能營造淡然悠閒的氛圍，達到低調內斂的效果，更為2021秋冬穿搭重點的三大色系之一。

鼠尾草綠的BOXY系列行李箱適合秋冬穿搭配色。（圖／品牌提供）

在機能上，新品CROWN BOXY具有極佳收納空間，小巧外型卻有大容量箱底，讓您盡情裝，1:9前開設計還不怕衣服鞋子被壓壞，內裏多格夾層收納小物用品幫您歸好類，45度前開設計隨身物品拿取好方便，帶上這一咖，收納好簡單。