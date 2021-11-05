美國晶片大廠高通營收、財測都優於市場預期，4日股價大漲12.73%，知名半導體分析師陸行之表示，在智慧型手機晶片商陸續公布財報以來，他看到7個短期、長期趨勢變化，包括部分廠商庫存明顯提升，不知道是貨賣不出去，還是怕晶圓代工漲價的提前備貨？

陸行之在臉書貼文表示，最近智慧型手機晶片公司陸續公布財報，他看到幾個短期、長期趨勢變化，跟關心半導體行業的大大分享，他點出的7大趨勢變化如下：

1. 除了水果(蘋果)產業鏈的高通、Skyworks、Cirrus Logic下半年的季成長動能還在，大部分非水果鏈(非蘋供應鏈)公司3季度或4季度出現環比衰退，同比增長趨緩，很多提到需求問題，還有缺料問題。

2. 除了水果鏈外，有些市場4G智慧型手機似乎強過5G。

3. 高通公布2季度CMOS射頻前端RF360營收大幅增長，多少影響砷化鎵射頻供應鏈的表現。

4. 部分公司庫存月數明顯提升，不知道是貨賣不出去，還是怕晶圓代工漲價的提前備貨，看起來這些公司手上一堆庫存，應該都算是長料公司，那到底誰是手機供應鏈的短料公司？

5. 中國大陸5G滲透率已經超過80%，明年5G只能靠其他市場來衝高，雖然2022年5G智慧型手機應該還是有50%以上的成長，但每支5G晶片價值應該不增反降，主要是因為高價成熟市場，滲透率已高，賣不動了。

6. 看起來現在非水果陣營都喜歡在上半年推新機，讓水果在下半年好好表現，大家井水、河水互不侵犯。

7. 智慧型手機應用占全球半導體市場應該有30-40%，要是出現問題，誰都跑不掉。