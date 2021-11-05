高雄市政府社會局啟動第1梯次城中城受災戶搬家，協助10位受災民眾，將個人生活用品及家具搬至租屋或依親處。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府社會局啟動第1梯次城中城受災戶搬家，協助10位受災民眾，將個人生活用品及家具搬至租屋或依親處。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府社會局啟動第1梯次城中城受災戶搬家，協助10位受災民眾，將個人生活用品及家具搬至租屋或依親處。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

城中城受災戶今日開始陸續搬離城中城，高雄市政府社會局啟動第1梯次受災戶搬家，協助10位受災民眾，將個人生活用品及家具搬至租屋或依親處，高雄市長陳其邁也提供每戶「安家計畫」，讓他們可以購買生活電器用品，做為送給災戶的入厝禮，讓受災戶安頓好後開始新生活。

一箱箱的個人用品堆疊在推車上，工作人員來回好幾趟，協助受災戶個人物品搬下樓，為了讓受災戶能順利搬家，社會局事前會集社工召開搬家說明會，了解整個搬家流程和解說事項，在搬家前一天，社工就和受災民眾一起將個人衣物、盥洗用品、書籍、鍋碗等裝箱打包好，市府各單位也規畫好搬家動線、搬家機具及車輛放置位置，今早由社工、警察人員陪同受災民眾上樓搬家。

「放這邊就好！」一邊清點物品，一邊跟工作人員道謝，拄著拐杖行動不便的76歲林姓阿嬤，從住院、出院到租屋，社會局社工全程陪伴，阿嬤雖然找到有基本家電設備的5坪小套房，但她很惜福，始終惦記放在城中城舊家的小型家電及個人物品，看著吊車和工作人員將她的物品一箱箱運下來，還幫忙送到租屋處，林阿嬤說，終於可以好好安頓下來，真的很感謝市府團隊的幫忙，讓她不用再擔心。

社會局表示，受災戶每戶可領取2年的「租屋依親補助」，採一次發放，從城中城火災事件發生到現在，社會局持續協助各罹難者家屬、傷者及受災住戶的情緒支持、申請安置或租屋與依親補助；社工們陪同受災戶找尋租屋處或依親，陸續協助後續搬家等事宜，全力協助城中城住民安頓家戶，讓他們盡速恢復穩定正常生活。