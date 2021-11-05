2021 ITF台北國際旅展今（5）日於南港展覽館正式登場，總統蔡英文出席開幕致詞表示，在地、深度、多元的體驗旅遊是台灣的契機及商機，呼籲民眾把握機會看展，搭配五倍券及部會加碼券消費，共同振興台灣國內旅遊，相信一定能加快觀光旅遊業復甦。

ITF台北國際旅展今年邁入第35年、第29屆，主辦單位台灣觀光協會以「加倍奉還、力挺觀光」為主題，共有超過30個政府單位和40個國家地區、30個中央部會和地方政府，以及飯店、民宿、旅行業者參展，攜手推出多元的旅遊產品和豐富的優惠回饋。

蔡英文致詞時表示，現在國內疫情已較穩定，逐步進入振興階段，希望這4天展期作為啟動契機，為觀光業者注入新的能量。邀請全國民眾一起來看展消費，把握機會搭配五倍券及部會推出的加碼券，共同來振興台灣國內旅遊。

蔡英文表示，為推廣觀光，各部會及縣市政府更積極投入盤點資源，旅遊業者也努力開發新的產品。在地、深度、多元的體驗旅遊是未來的旅遊趨勢，台灣擁有獨特多元的自然及人文條件，透過開發新產品再加上美食，一定可以吸引更多國際旅客目光。

蔡英文指出，上周帶領CNN採訪團隊到萬華觀光，他們很喜歡在地小吃，對台灣的宗教參拜文化也相當感興趣，使兩喜號、龍山寺因而登上CNN報導，受到更多國際注目，認為這種體驗旅遊正是台灣的契機及商機。

蔡英文也強調，出門旅遊也要繼續做好防疫工作，因為守護好自己就是守護台灣，也讓振興產業有更大的利基。要拜託大家再堅持一下，觀光產業等待的春暖花開日子，也是所有人引頸期盼的日子，相信透過政府及民間共同努力，一定能加快觀光旅遊業復甦。

台灣觀光協會會長葉菊蘭致詞時表示，這2年疫情重創台灣觀光產業，據UNWTP及WTTC統計顯示，全球旅遊人次從14.6億人次掉到剩4億人次，觀光損失超過4.5兆美元，造成的工作流失超過6200萬，推測觀光產業要到2024年才會恢復至2019年情況。

葉菊蘭指出，今日能在此辦展行銷台灣觀光，實在是相當不容易。隨著全球疫苗覆蓋率提升，許多國家已開始開放邊境，相信在很快的將來就能帶動觀光產業復甦。台灣疫苗覆蓋率已超過7成，相信政府相關單位已在研擬如何開放國境、協助業者及可行措施。

葉菊蘭指出，台灣觀光協會對此也有提出建言，希望能在兼顧健康安全的情況下提振觀光產業。相信業者可以期待，再加把勁、再撐一會兒，很快就會有好的結果。在開放國境前仍要守住疫情、注意安全，今年特別提供醫護人員可免費進場觀展，以加倍感謝及敬意回報。