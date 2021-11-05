內政部長徐國勇（中）回應教召議題。（取自中時新聞網直播）

國防部公布新版的教召規定，教召天數延長至14天，國民黨立委李德維日前喊話替代役也應該考慮納入，進行必要的軍事訓練，更點名當替代役的民進黨副祕書長林飛帆「難道不該負一定程度的責任，學習拿槍，身先士卒？」他今(5日)在立法院質詢時再追問行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇「替代役應不應該納入教召？」徐則做出相關回應。

李德維今質詢時提到，假如今天我們男生沒有受過相關軍事訓練而發生危險時，你發槍給他都不會用怎麼辦。徐國勇表示，「其實我們的替代役在成功嶺也有一般基本軍事概念跟基本教練，其實我當部長後，我要求所有替代役都要取得緊急救護訓練一級證書（EMT-1），每個人都有基本救護證書，以後遍布在全國，都有緊急救護訓練一級證書，如果有什麼事情或災難，這些替代役都可以做救難、包紮等等，跟以前替代役不同」。

李德維接著問「那替代役會納入教召裡面嗎？」徐國勇回應，因為大家都是服兵役，也一樣會有這些，慢慢地來增加，事實上現在增加也不多，讓他不要忘記整個相關技能，在他們投入社會後都很重要。最後，李請院長跟部長好好規劃。