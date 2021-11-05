你知道甚麼是獵頭、獵才嗎？第一次接到獵才顧問來電推薦職缺，是否讓你覺得深耕職場終於有人看到自己，但當搜尋相關資料卻只收穫滿滿疑惑，尤其薪資方面眾說紛紜，以下整理大家最常討論的3點，看看是否能為你解惑

1.薪水成長幅度打折？

都市傳說：企業為節省開銷，刻意壓低薪水最高值，間接影響求職者的可調漲的薪水空間

1111高階獵才中心總經理林奇葳表示，我們內部常會說到一個準則『企業選人才、人才也選企業』，當企業開出低於市場的薪資水平，相信有能力的求職者也會降低到職的意願。企業釋出需要獵才的職缺時，專業的獵才顧問一定會詢問該職位的薪資範圍，並適時地反饋目前市場標準，因為我們希望提供的是『人才市場』而不是『人力市場』的薪資水平。

當然會有企業會提出『薪資可談』，這也是考驗顧問專業度的時候，有一定經驗的獵才顧問可就產業、職位、年資提供準確的薪資範圍，加上面對轉職所期待的調整幅度以讓企業參考。

2.付費才是老大？

都市傳說：錄取報到後，獵才顧問打電話來關係到職狀況，卻突然說要收取推薦費用

獵頭公司收費大多分為兩種，一是僅跟企業收費，二是企業、求職者雙方各負擔不同額度的服務費。總經理林奇葳表示，兩種方式並沒有優劣之分，最重要的還是職缺與求職者的媒合度，這也是看人選過往經驗而定，並不會因為求職者也有支付費用，履歷的合適度從70%漲到90%，那可能就要懷疑作假的問題，相信也沒有專業的獵才顧問會這樣自砸招牌。

部分求職者也懷疑僅跟企業收費方式，獵才顧問就會跟企業站在同一陣線。林奇葳提到，求職者、企業、獵才顧問應該是鐵三角關係，顧問站在『媒人』角度觀察企業及求職者是否『有戲』，尋找正三角的可能性，進而推動最穩定的僱傭關係。

3.期望薪資就是掀底牌？

都市傳說：別隨便亮底牌，否則漲幅就會停在你開出來的範圍.

總經理林奇葳指出，能談到最大值是所有求職者的願望，最怕就是落在最小值委屈了自己。亮牌狀況大多可分推薦前、面試中。當顧問推薦前還只是初步介紹職缺和瞭解求職者過往經歷時，獵才顧問希望知道多少調漲幅度才能促成求職者的轉職意願，加上企業開出的待遇若不符合該求職者的轉職動能，那也不會引薦該求職者給予企業。

那在面試中翻底牌適不適合呢？如果是獵才引薦的面試場合，求職者可回覆想再思考一下，而後由獵才顧問來爭取期望最大值。此外面試前求職者也可與顧問討論期望薪資如何訂定，參考目前人才市場的薪資範圍，林奇葳提醒，如果現職待遇坐落在下游區域就會有較高的漲幅空間，但因為每個企業薪資結構不同，想要突破該職位的薪資天花板，或許就是求職者該往上個職階前進的時候。

【圖文由1111人力銀行提供】