媒體人彭文正提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴，遭台北地方法院法官張詠惠駁回，經台灣高等法院廢棄發回後仍由張審理，彭文正打行政訴訟，要求北院改分案給其他法官，但台北高等行政法院認為，無受理訴訟權限，裁定駁回。可抗告。

彭男提起民事訴訟主張，蔡英文未有合格通過之「西元1984年版英國倫敦政經學院（LSE）博士論文」（下稱系爭論文），無博士論文即無法取得博士學位，乃公眾周知之事，他因此事遭蔡英文提起妨害名譽之刑事告訴，指責他為抹黑、造謠、散佈假消息。

彭男說，蔡英文的論文是否存在，影響蔡可否向他主張侵權行為損害賠償責任，論文是否存在之爭執，造成他法律地位不安，為此起訴請求民事庭法官確認博士論文不存在。

台北地院法官張詠惠認為，彭提起的訴訟欠缺確認利益為理由，判決駁回，他提上訴後，高院認為，北院的審判長未盡闡明義務，不經言詞辯論，逕以判決駁回彭的起訴，訴訟程序即有重大瑕疵，為維持當事人審級利益，將原判決廢棄，發回北院更為審理。

北院更一審仍由張詠惠為受命法官，彭文正認此分案侵害其憲法保障受公平審判之權利，基於法官法定原則及法官迴避制度，向北高行政法院提起給付訴訟，請求台北地院改分其他法官承審該件民事案件，

北高行政法院認為，法院案件之分配，必須事先訂定之一般抽象規範，將案件客觀公平合理分配於法官，與依此分案後之承審法官是否有法定迴避事由，應迴避而未迴避，有所不同，彭文正將二者混淆，況且請求換法官部分行政法院也無受理的審判權，裁定駁回。