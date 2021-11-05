台東豐里國小近日出現大量蚯蚓，校方推測原因與校園內有大量綠地有關。（蔡旻妤攝）

豐里國小大量蚯蚓

台東縣豐里國小4日出現大片蚯蚓爬在操場跑道上，學校總務主任蘇俊榮表示，曾試圖將這些蚯蚓放回草地上，但牠們仍堅持不回土壤裡；而學校多數師生早已見怪不怪，「可能只有新生覺得比較新奇」，校方更藉此機會讓學童學習生命及環境教育課程，學習與大批蚯蚓共處。

密密麻麻的蚯蚓爬出地面，多數學生早已見怪不怪，只有新生比較害怕，走在操場上左閃右躲，深怕踩到牠們。民眾直呼「頭皮發麻！密集恐懼症發作了」、「集體逃竄好可怕」、「不注意看以為是樹枝」，也有人聯想到釣餌「這釣友看了會很開心」。

在學校服務逾20年的蘇俊榮說，曾試圖蒐集操場PU跑道上還活著的蚯蚓，放回草地上，但牠們堅持不鑽回土壤裡，想救也沒辦法，只能眼睜睜看著牠們被太陽曬乾。而學校其他老師則表示，還好不會爬到走廊上。

校長蔡見明說，因學校發展足球特色，因此草皮綠地多、面積達1萬300平方公尺，也會讓學生與蚯蚓學習共處。

此外，根據台灣科普網站泛科學社群文章指出，爬出到地面上的蚯蚓數量和地震的關聯並不顯著，因此沒有預測地震的能力。不過，蚯蚓爬出數量倒是和地溫、相對濕度、還有日照時數有明顯相關，當地也有其他的蚯蚓種類，但就是只有土後腔環蚓會這樣大量的爬出到地表，因此應該是土後腔環蚓的特殊習性所致。