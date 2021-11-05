社子島開發案因正反意見僵持不下，遲遲未有進展，第八次環評會將於11月25日舉行，環保局長劉銘龍日前稱公參會有舉辦工作坊在第一線居民溝通，因為公參會積極溝通可預期會通過。社子島自救會5日發聲明強調，工作坊與環評通過與否也毫無關聯，也拒絕背書。

劉銘龍2日於議會答詢時表示，環評時間已經訂定11月25日，公參會有舉辦工作坊在第一線居民溝通，藉這個機會有助於環評通過，他強調，「因為公參會積極溝通可預期會通過」。

對此，自救會表示，一直期待公民參與委員會舉辦的工作坊可做為居民與市府間的平台，但非常憤怒議員陳政忠及市府團隊曲解工作坊的初衷，應該秉持行政中立的環保局長劉銘龍甚至宣稱「工作坊有助於環評通過」，踐踏公參會辛苦撐起溝通平台的美意，更深深傷害居民信任。

自救會強調，最初聽聞工作坊的目的就是凝聚共識、討論替代方案、調整現行計畫，但最終工作坊仍僅針對六大議題進行意見蒐集，完全沒就替代方案如何規畫及是否可行等議題討論，「居民的疑慮、訴求也沒有被回應」。

自救會說明，工作坊並沒有對居民進行對於區徵意見的統計，事後也無問卷調查，土地開發總隊隊長提出的比例數據不知從何而來，175位參與工作坊的居民，也絕對無法代表1萬1000多位社子島居民的想法。自救會也請各界注意，北市府於2019年進行的調查，回收數量4126份，僅3.66％贊成開發，反對者高達42％。

自救會也表示， 許多居民看到劉銘龍宣示「預期11月25日環評會通過」，感到十分錯愕且焦慮不安，劉認為的「溝通」只是一再顯示市府團隊的傲慢，工作坊與環評通過與否也毫無關聯。

社子島自救會嚴正聲明，將工作坊與環評是否應該通過連結，是刻意扭曲，居民也拒絕為這樣的結論背書，目前自救會對於柯市府團隊已難以信任，會繼續阻擋不當的生態社子島區段徵收案過關，請市府勿心存僥倖。