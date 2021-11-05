新北市新泰國中將理化教室改造成「美感實驗室」，並將穿堂打造為「弧光展域穿堂」，兼顧美感及實用之設計思考，給予校園空間新的功能及意義，是新北市唯一獲得2項「2021年金點設計獎標章」殊榮的學校，更入圍「金點設計獎年度最佳設計獎」，得獎名單預計12月公布。

教育局表示，如同「設計界奧斯卡獎」的金點設計獎1981年在台灣創立，今年全球17地，共計2706件作品參賽，最終評選出627件來自台灣及世界各地的作品，頒予「金點設計獎標章」的殊榮。

新北學校今年有「新北國中聯絡簿美感再造計畫」、「新泰國中美感實驗室」、「新泰國中弧光展域穿堂改造」、「深坑國中空間變幻場」、「新店高中圖書館改造」等案榮獲「2021金點設計獎標章」。

新泰國中校長陳玉芬指出，學校積極推動美感教育，除發展藝術課程、活動外，更致力打造美感環境，在校園裡培養師生們的美感，是需要專業與堅持的，此次改造從師生需求出發，過程中引導同仁們思考，聚焦空間改造的方向，再由設計師進行專業及設計，改造後的空間就成為具有質感的美感校園。

美感實驗室改造是以空白畫布的概念出發，在純淨、敞亮的空間下，搭配從天花板向下延伸的四原色水龍頭設計，並整合教室的彈性使用需求及收納、洗滌等功能，打造成美感實驗室！

視覺藝術老師羅俊驛說：「純白的空間讓學生可以盡情揮灑色彩、創意發想，孩子才是賦予這個空間顏色的主角，希望透過教室改造，讓學生們在學習理性知識的同時，可以感受美學場域。」9年級同學張立蓁表示，「教室超漂亮的，在這邊上課一定很開心，感覺自己像個藝術家！」

而孩子每天都會經過的穿堂，則是以弧光展域為設計發想，以彎曲烤漆鋼板做造型，既是公佈欄也可以是延伸天花板的創意造型；原有的壁磚牆面痕跡，襯托出佈告欄的淨白，同時也克服了空間狹窄及光源不足的問題；中間主牆則是以新泰國中的識別色藍色為底色，再搭配大型校徽，結合學校意象與美感打造出讓全校師生耳目一新的空間環境。

教育局長張明文表示，新北市積極推動美感教育，鼓勵各校積極推動跨域課程及活動，更挹注相關資源提供學校進行校園環境再造，期待美感教育可以從課本延伸至教室、校園環境，甚至是社區及大自然，讓學生學習更完整及豐富，進而於日常生活中建立生命態度及實踐美感素養。