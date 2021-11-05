群益投信基金前經理人黃常恩及其它同夥共4人涉嫌利用人頭帳戶炒股，買進「原相」等3檔股票，再透過其決策的「群益創新科技基金」進場拉抬，套利4238萬餘元。台北地檢署5日偵結，依違反證券投資信託及顧問法等罪起訴4人，並建請法院沒收不法所得。

檢調查出，黃常恩等人是群益投信旗下的「創新科技基金」經紀人，2017、2018年間利用人頭帳戶買進華泰、原相、晶電等多檔股票，再利用基金拉抬，套利共4238萬2355元，間接造成群益損失5700萬餘元、創新科技基金虧損2325萬萬餘元。

檢方在起訴書痛批，黃常恩等人均受高等教育且擔任投資基金經理人，卻未恪遵專業經理人守法、忠實、誠信、利益衝突迴避的準則，利用人頭戶、職務之便追求私利，迷思於金錢遊戲。

檢方說，黃常恩等人的行為嚴重侵蝕投資信託業者的根基，還導致投信公司遭受裁罰，影響社會大眾對於正常投資股市心生疑慮，請法院量予適當之刑。

檢調另還查出，2019年10月時任統一證券的營業員張志豪（已改名張恆豪），收到金管會調閱黃常恩等人的帳戶資料，竟將公文轉傳給本案炒手林彥合，涉嫌刑法洩密罪，今也遭到起訴。