朝野年底決戰公投，由台北市議員羅智強(右一)成立的台北智會5日公布4大公投案民調結果，除重啟核四一案不支持度高於支持度外，其他反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等3案都是支持高於不支持度。(粘耿豪攝)

婉拒朱立倫聘任為中評會主席團主席 郝龍斌：我不需要任何酬庸性的職務

婉拒國民黨主席朱立倫增聘為中評會主席團主席的前副主席郝龍斌，今天受訪表示，「我不需要任何酬庸性的職務，我會盡黨員一己之力，全力協助國民黨重返執政」，他透露，在朱立倫選舉前，他就告訴朱，「副主席我做了很多次了，我覺得副主席不需要考慮我」，黨內的溝通都很順暢。

國民黨主席朱立倫日前增聘前副主席郝龍斌為中評會主席團主席，並經全代會通過，不過，郝龍斌當天隨即發聲明婉拒，稱未獲徵詢，也沒意願，朱立倫事後說明，依照慣例，歷任副主席都會聘為中評會主席團主席，他事先通通沒有徵詢，沒關係，尊重所有黨內前輩與歷任副主席。

郝龍斌上午出席台北智庫民調公布記者會，被問到朱立倫事後有無再聯繫與溝通狀況，郝還原當天情況表示，當時他人在台東參加活動，有人跑來恭喜他，他才知道已被聘為中評委主席團主席，他立刻婉拒，隨後朱立倫有發簡訊給他，內容跟朱公開說的一樣。

郝龍斌強調，對於國民黨，他覺得如果他能出力的話，會願意來做一些事情，但在朱立倫選舉前，他就已經告訴朱，副主席他做很多次，副主席不需要考慮他。

談到年底四大公投，郝龍斌說，當初力推公投綁大選的民進黨，在2018年敗選後，就修法把公投變成鳥籠公投，國民黨提出反萊豬、公投綁大選兩項公投，其他兩項公投則是民間團體推動的，四大公投涉及環境、民生、健康等議題，跟抗中保台、政黨對決無關。

郝龍斌表示，公投若要過關，需要非常多的民眾動員，這是民意的展現，希望民眾一同積極支持四項公投，他也會盡全力來協助公投推動。他指出，目前歐盟、中國大陸也反萊豬，因此反萊豬公投跟國際空間未必有關。