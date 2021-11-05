瞄準基因疫苗及細胞治療商機，國衛院、北極星藥業5日簽署合作意向書，雙方共同宣布攜手合作DNA疫苗、mRNA疫苗、癌症疫苗及細胞治療等技術開發，顯示我國在核酸疫苗及細胞治療的技術領域上也將積極躋身領先的行列。

為了因應新冠肺炎疫情的蔓延，各國競相研發各種疫苗與治療方式，其中能夠配合病毒變種調整疫苗序列的核酸疫苗技術就受到各界關注，國衛院攜手北極星投入此領域，備受關注。

國衛院表示，該機構專注於新藥開發、疫苗研發、感染症預防及公衛研究等攸關國人生命健康之領域。自新冠疫情爆發以來，國衛院在快篩試劑、疫苗開發、藥物治療及公共衛生各方面積極配合政策進行研究開發，提供政府諸多政策建言，並傾力協助國內疫苗廠商進行新冠疫苗開發。

北極星表示，該公司目前在全球針對各種癌症進行新型癌症標靶藥ADI-PEG 20的人體臨床試驗，有鑑於mRNA技術不只可應用在疫苗開發也可用在生物藥開發，內部正逐步建立mRNA技術團隊，對於mRNA藥物平台發展潛力看好。

mRNA疫苗及藥物開發平台是未來藥物發展重要的一環，結合國衛院的基礎與臨床醫學研究以及北極星藥業跨國新藥研發經驗，加快我國建置mRNA技術平台的腳步，同時協助國內廠商能夠快速踏入此重要技術領域，期待未來無論在疫苗研發、癌症治療或是藥物開發上能有長足的進展。