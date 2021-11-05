國民黨主席朱立倫今天（5）日到斗六市西市場路口街講呼籲公投案4個同意，他強調12年前說美牛是毒牛的就是蔡英文，農委目前100％禁止台灣豬肉使用萊克多巴胺，那麼進口萊豬有什麼理由？這是蔡總統應該向民眾解釋的。

朱立倫今天早上9點在斗六市西市場入口處街講，隨後帶大聲公進入市場內宣傳，不少買菜婆婆媽媽拍照，朱立倫主動和她們自拍。（周麗蘭攝）

朱立倫今天早上9點在斗六市西市場入口處街講，隨後帶大聲公進入市場內宣傳，不少買菜婆婆媽媽拍照，朱立倫主動和她們自拍。

朱立倫說，蔡英文2009年擔任民進黨主席，她說不能夠進口任何含有萊克多巴胺的牛肉，還舉行反毒牛大遊行，說美牛是毒牛的就是蔡英文，「我朱立倫從來沒說美豬就是毒豬」。

朱表示，美豬從2005年就進口，國民黨反對的是萊豬，不管台灣的或進口的都不可以，農委會目前100％禁止台灣豬肉使用萊克多巴胺，認為萊劑是有問題的，那還有什麼理由進口萊豬？如果進口的萊豬安全沒問題，那為什麼要禁止台灣豬使用萊克多巴胺？萊劑有問題為什麼要讓我們的孩子吃到呢？這是蔡總統應該跟民眾解釋的。

朱立倫稍後到國民黨雲林縣黨部為新任主委陳瑞雄布達，針對公投案再抨擊民進黨「賭博輸就翻桌」、「說公投綁大選就是害台灣，笑死」。