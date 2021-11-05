富邦金控今舉辦110年股東臨時會，通過合併日盛金控案，預計於取得金管會核准後訂定合併基準日，將創下「金金併」歷史里程碑，預計明年(2022年)底前完成整併；由於富邦金董事長蔡明興日前確診請假，目前仍在家中休養，這次由代理董事長、台北富邦銀行董事長陳聖德主持，會議花15分鐘左右順利結束。

富邦金控已於今年3月30日完成公開收購日盛金控，於市場持續買入日盛金控在外流通普通股股權，截至10月14日，已累計取得日盛金控57.93％普通股股權。在股東臨時會通過合併案後，富邦金控將積極啟動「金金併」進程，發揮營運綜效，並致力保障雙方員工權益，共創多贏。

富邦金控規劃，明年第1季完成富邦金控及日盛金控合併，並期於明年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司整併；整併之後，將有助於富邦金控提升資本效率、達到成本優化，並強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。

富邦金同時致力共創勞資和諧之職場環境，進而發揮金融產業整併之價值與綜效，以期創造富邦金控及日盛金控員工、客戶、股東及產業之多贏局面；股東臨時會通過包括擬依金融控股公司法、金融機構合併法、企業併購法、公開發行公司取得或處分資產處理準則等規定，與日盛金控進行現金合併，合併後富邦金控為存續公司，日盛金控為消滅公司。

而合併案的合併對價，擬依公開收購價格定為日盛金控每1股普通股現金新臺幣13元（含權息），並依權息調整至每1股普通股現金新臺幣12.41元。日盛金控8月31日股東常會已通過109年度盈餘分配案，並於10月22日公告除權、除息交易日為11月5日。