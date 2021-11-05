面板股第3季獲利全數公布，友達(2409)、群創(3481)繳出不錯成績，彩晶(6116)今天也開始實施庫藏股，美系外資最新報告調高友達、群創評等，群創、彩晶今天股價漲幅都達到7％，友達亦有上漲5％的表現。

友達今年第3季稅後淨利193.1億元，每股盈餘為2.03元，連續兩季賺進超過2元，累計前3季每股盈餘為5.33元，大賺逾半個股本；群創第3季稅後淨利186億元，每股盈餘1.77元，前3季每股盈餘4.99元；彩晶價格跌價影響，第3季稅後淨利13.62億元，每股盈餘為0.45元，前3季每股盈餘2.36元。

整體面板產業市場今年上半年受惠於WFH動能延續，強勁的需求及緊缺的零組件供給帶動各應用面板價格皆有明顯的升幅，但隨著終端產品售價陸續調升造成市場需求動能趨緩，大尺寸電視面板價格於第3季反轉，而中尺寸IT面板價格隨後開始鬆動，也導致面板旺季提早結束。但面板股的股價在第3季一開始提前反映，近期隨著利空去化，上周外資回頭買超面板股，分別買超友達10.3萬張、群創8.3萬張，成為台股上周外資買超前兩大個股。

今天美系外資也由過去的悲觀轉為正向，調高友達及群創評等及目標價，原因來自於TV面板價格從11月開始減緩，預期今年第4季末或第1季初可望觸底，比原先預期提早。友達評等由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由21元調高至25.5元；群創評等由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由17.5元調高至21.5元。