日本讀賣新聞5日指出，為緩解新冠疫情造成的衝擊，以及刺激景氣回升，日本政府決定要對當地未成人民眾大撒10萬日圓現金，約878.73美元。

據悉，這筆政府最新支出將不會排富，只要是18歲以下，都可以領到從天上掉下來的這10萬日圓現金。粗略估算後，當地政府大概要提撥2兆日圓。

日前，日本新首相岸田文雄曾表示，11月會祭出一項大規模的景氣刺激計劃。同時，目標設定在2021年底前，這個額外追加預算能在當地國會通過。

岸田指出，這項支出主要是幫新冠疫情受災戶快快重新好起來，例如振興日本國內旅遊市場等。

其實，這個廣發現金的政治主張，是由10月31日日本眾院席次改選中，公明黨所承諾的。因為公明黨與執政的自民黨互組執政聯盟，有聲音說，岸田只是在幫公明黨兌現選舉支票而已。

至於岸田的自民黨，當時的政見是營造一個好的循環經濟，以及改善財富不平均分配的問題。