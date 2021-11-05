2021 ITF台北國際旅展今（5）日於南港展覽館正式登場，交通部長王國材開幕致詞時認為，此時舉辦旅展正是時候，期盼先提振國旅、擴大內需，再布局迎接國際觀光客。未來2年亦將透過前瞻計畫打造6個獨具魅力的景點，提供國內外旅客更精緻多元的觀光選擇。

王國材認為，目前疫情趨穩、國旅正夯，此時辦ITF旅展正是時候，整個會場展現出觀光產業發展的活絡，感謝全體觀光業的共同努力。同時，ITF也是非常重要的國際平台，台灣業者將有更多機會跟世界接軌，向全球業者說明台灣「準備好了」。

王國材表示，台灣觀光產業這2年受疫情影響遭逢嚴重打擊，在總統蔡英文及行政院長蘇貞昌指示下，透過實施紓困振興措施協助度過難關。現在發行振興五倍券，所有部會也配合推出加碼券持續振興觀光，期待先提振國旅、擴大內需，再布局迎接國際觀光客。

王國材指出，為發展國內觀光旅遊，近期看到許多觀光業前輩進行很多轉型，包裝精緻旅遊及特色活動。旅宿業、觀光遊樂業等也提出各種優惠產品、進行各類行銷，已感受到食宿遊購行都動起來了，預期內需市場將持續活絡，也為日後國際跨境旅遊奠定厚實基礎。

王國材表示，交通部在疫情期間持續推動區域觀光既有策略，希望將風管處擴大成為觀光圈，結合區域觀光資源，優化台灣多樣豐富的自然人文資源。而前瞻計畫今明2年亦將持續打造6個獨具魅力的景點，提供國人及未來國際旅客更精緻多元的觀光選擇。