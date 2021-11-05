台中市政府今年舉辦台中購物節，民眾在台中購物節APP登錄消費所得的發票即可參加抽獎。市議員何文海今天為長輩請命說，不知該如何參加？縱使獎項再多也是可望而不可及，市府應派遣相關人員去據點教學，實際帶領長青族操作APP。經發局強調，市府將提供相關協助。

何文海說，許多年長者雖知道這個活動，卻不會操作APP，無法完成登錄發票的步驟，進而無法參加抽獎錯失參加抽獎機會；在購物節活動結束前，或往後遇到同類型活動時，應派遣活動相關人員去據點教學，讓他們知道如何自行使用，才能確實達到舉辦購物節來增加消費經濟的目的。

何文海指出，整個抽獎活動期間約兩個月，從頭到尾都參與活動，並且希望可以中獎的民眾一定也在多數，其失落的情緒又因為活動為期兩個月之久而更顯著；市府應擬訂參與活動的小獎項多一個利因，以達人人有獎又能促進經濟的雙贏局面。

經發局表示，第三屆台中購物節截至目前為止，活動APP下載數已突破89萬次，民眾只要在購物節活動期間內，至台中轄區或在電商中的台中專區消費，發票登錄至台中購物節APP，即可參加抽獎；為使全台中民眾能一同參與台中購物節，全市府各局處全體動員宣傳台中購物節，為使長輩亦能知悉相關訊息。

經發局強調，今年為加值振興台中在地經濟，特別舉辦台中購物節APP會員早鳥活動回娘家活動以及電商早鳥A好康活動；未來將再進一步規畫參加獎，藉以吸引更多市民與外縣市民參與，以活絡台中商機、振興在地經濟。