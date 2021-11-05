72歲的呂先生日前騎腳踏車返家，途中發生車禍，被救護車送至台北慈濟醫院，創傷小組搶救後，雖然生命徵象穩定，但他覺得臀部劇痛，連動一下都沒辦法，X光檢查後發現，呂先生的髖關節因嚴重撞擊粉碎性骨折，髖臼處從前到後碎成好幾塊。

考量破碎處結構複雜，未妥善處理將有失能可能，且呂先生長年有疝氣困擾，腸子脫垂至腹股溝，影響手術視線。骨科醫師劉繼元先照會一般外科醫師修補疝氣，再透過新型的複合式手術室(Hybrid Operation Room HOR)中360度影像攝影，精準固定患處，呂先生恢復良好，兩週後出院，持續復健，兩個月後已能透過拐杖行走。

成人的骨盆是由左骨盆、右骨盆、薦椎三塊骨頭連成的環狀結構，後有薦腸骨關節、前有韌帶，為支撐身體重量、保護內臟器官的主要部位；左、右骨盆又分別由腸骨、恥骨、坐骨組成，髖臼則是位在這三塊骨頭中的碗狀構造，連結大腿股骨頭。由於佈滿神經跟血管，一旦骨盆骨折，便易因血管破裂引發大出血。

劉繼元說明：「骨盆約可容納3000C.C的血液，一旦大出血極可能發生休克，當病人送到急診，首要觀察生命徵象，若血壓過低就必須緊急止血、輸血，若輸血後血壓無法回升，死亡率將高達3至4成；若血壓穩定，死亡率則可降至1至2成。」

骨盆骨折的發生多為車禍、創傷或有骨質疏鬆症的年長者不慎跌倒所致，治療方式則因受傷程度而有不同。劉繼元指出，現今骨盆手術已進步到可在臀部側邊和前方恥骨聯合處打約2至3公分的小洞，用微創治療，但僅限於輕微程度的骨折，若是粉碎性或骨折範圍過大，仍要以傳統方式，在下腹腔或腹股溝開約20至30公分的切口，將器械伸入骨盆腔內固定骨板與骨釘，過程中，需要放射師不斷移動X光機進行拍攝、導引，確認骨釘位置。

然而，會選擇用複合式手術室為呂先生手術，主要是因為這個新式手術室設有360度的環狀X光攝影儀器，劉繼元提到：「一般手術室雖能進行X光攝影，但解析度有限，也無法做成動態式的橫向切面，增加手術難度和傷及軟骨組織的風險。呂先生的股骨頭在車禍時直接往內撞破髖臼，患處結構複雜，每根釘子都要釘得非常準確，不容閃失；透過複合式手術室攝影儀器的360度3D立體重組功能，能確保避開血管與神經，固定關節。」

並非所有的骨盆骨折都要手術。劉繼元表示，骨盆的骨髓多，活性細胞與血管也多，血液循環快，因此骨頭生長速度快，若是骨折處在上下恥骨和坐骨可以不手術，休養兩個月左右即能自行恢復；但若患處在骨盆後方及髖臼，則可能造成結構不穩定，無法支撐身體重量，導致臥床或嚴重失能，不良於行，影響生活品質，因此若不慎受傷，務必配合醫師治療及後續復健，以早日恢復健康。