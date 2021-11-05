再轟基隆輕軌「從空中消失」 柯文哲中指再現...火大兩問蔡英文：國家可以這樣嗎？

台北市長柯文哲昨赴議會針對社會住宅等政策進行專案報告，對於當年喊出8年5萬戶社宅，遭質疑政策跳票。基隆市長林右昌5日被問及對於社宅的看法，他說，「我覺得可能是柯市長不太會跟人家合作」，他認為北北基桃就是首都生活圈，不能只是一句政治口號，北市社宅可以跟新北、基隆、桃園合作，不一定全部蓋在台北市。

面對社宅政策，林右昌今出席迷你足球競賽活動指出，7年前他跟柯還沒有上任前，有一起達成合作共識，包含基隆的快捷公車到台北，第二個就是基隆捷運，第三個就是社會住宅。

他表示，昨天有看到新聞，台北市在吵社會住宅完成率太低，「我覺得可能是柯市長不太會跟人家合作」，北市社宅可以跟新北、基隆、桃園合作，不一定全部通通要蓋在台北市。

林右昌表示，這兩天大家在談捷運問題，大台北都會、北北基桃就是首都生活圈，實際建設應該這樣規畫，不能只是一句政治的口號；北市社宅問題，譬如說可以跟新北市合作，蓋在捷運離台北之後的第一站，如此一來找土地會方便得多、且成本會低非常多。

林右昌表示，他自己一再強調，縣市之間應該合作，已經不是幾十年前的狀況，若合作可以解決很多問題，包括北市社會住宅，透過捷運路網建置，北市所面臨的問題基本上都可以得到紓解。