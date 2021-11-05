第四屆中國國際進口博覽會於2021年11月5日至10日在上海國家會展中心舉辦。從首屆支援，第四次組織台灣企業參展的高雄市世貿會展協會(以下簡稱高世貿)此次也再次參與，並組織近多家優質臺灣企業參展，並攜手了16家台企共同進駐中國國際進口博覽會綠地「6天＋365天」常年展示交易平台綠地全球商品貿易港品牌展示區。

高世貿與台企兢揚藝術科技中心於5日合作成立上海交流處，並舉行揭牌儀式，專注於將臺灣優質產品進駐綠地上海常年展示區，創造更多商業機會。綠地全球商品貿易港領導與採購主管、上海市台辦領導都前來共襄盛舉。

綠地全球商品貿易港，是經上海市商務委認定的進博會「6天＋365天」常年展示交易平台。高世貿作為上海綠地全球商品貿易港的唯一臺灣地區招商代表，也帶來多項台灣高知名度商品，期盼綠地全球商品貿易港全方面承接進博會溢出效應和帶動效應、打造「永不落幕的進博會」，為臺灣企業享有全產業鏈的服務，也是提升臺灣商品曝光度及拓銷大陸內需市場的重要展會。

高雄市世貿會展協會理事長何玲玲表示：「從首屆就參與的盛會，不因疫情動搖參展的決心，第四屆進博會如約而至。在進博會越辦越好的機制下，促進了雙迴圈，深化採購、交流、合作，打造聯動長三角的共用發展紅利。此次組織臺灣企業參與也是展現決心與誠意，每家企業皆期盼能搭上進博會的快車，期盼透過綠地上海承接的溢出效應帶動臺灣企業，連通全球貿易。」