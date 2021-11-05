弘光科大落實聯合國永續發展目標，積極推動節能減碳，用電量、用水量逐年下降，太陽能發電、資源回收逐漸增加，今年減碳達百分之25，成果獲得肯定，榮獲2021年國家企業環保獎，第一副校長易光輝4日代表領獎，該獎項邁入第3屆，弘光連續3年獲獎實屬不易。

易光輝表示，學校重視學生專業技能訓練與人文素養養成，積極推動環境教育，學校各單位、教職員也落實執行聯合國17項永續發展目標(SDGs)，針對地球暖化環境上的衝擊，實施規劃短期、中期、長期環境目標，經過全校師生一起努力，以2010年為基準比較，在2020年已減碳達百分之25。

易光輝指出，在短期目標實施相關的環境節能措施，包括推動生活環保教育、汰換節能設備、實施環保節能措施、建置太陽能光電等系統，並整合校內現有永續發展相關資源；中長期目標則汰換高耗能設備與車輛，建置中水回收再利用系統，例如能源效率差的老舊冷氣汰換525台、燈管5309盞，另外再增設再生能源裝置，以2030年達成碳中和百分之50、2050年達碳中和百分百的理想。

以2020年與2019年相互比較，弘光科大用電量(EUI)比前一年下降百分之10.93，用水量也減少百分之6.78，太陽能發電量增加百分之13.94，資源回收量增加百分之18.72；另外，配合政府環保政策推動，認養彰化線西番雅溝出海口、肉粽角海岸與大安區的海岸線，辦理4場淨灘，撿拾廢棄物達1336公斤。

「節能減碳成效每年皆在提升，達到永續綠色校園環境！」易光輝表示，學校順應世界環保趨勢，在新建校舍時導入最新的環保省能空調系統，規劃變頻空調系統，全棟空調溫度由監控室統一控管，以去年剛剛落成啟用的學生宿舍來說，每月電費明顯減少。

學校在2020年簽署台中市政府民間企業與團體綠色採購意願書。易光輝說，以採購具環保節能的產品為優先考量，連續6年獲得表揚，閒置的桌椅、櫃子等物品，則捐贈給有需要的社福團體，活化校內儲藏室空間，珍惜資源，達到循環再利用不浪費物資的理念。

易光輝強調，不只學校落實節能減碳，更善盡社會責任，協助鄰近的社區、機構汰換老舊燈具，建置風力、太陽能混合發電機，舉辦環保公益講座，把低碳家園計畫推到社區內，聚焦聯合國永續發展目標(SDGs)，藉由教學、研究與日常生活中推展環保永續概念，與居民一起共同提升生活環境品質。