台北市光信里前里長、開設道場的朱雪璋，5年前不滿遭柔術高手「深海閻王」王毓霖挑釁，設局砍斷王的腳筋，遭依重傷害罪判刑6年定讞，目前在監服刑中。朱雪璋當時另被警方查獲持有雙面開鋒的槍頭，經檢驗具有殺傷力，台北地檢署5日再依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴朱。

2016年2月16日，朱雪璋不滿王毓霖、蔡櫂全先前在網路上以挖鼻屎、比中指挑釁，透過臉書對王下戰帖，約王在當晚12點前到他開設的正心道場比武；朱並指示員工拿黑襪套住道場地下室監視器，再請2名徒弟守門。

當晚，王毓霖等人抵達後，朱雪璋只同意王、蔡櫂全以及擔任裁判的詹前賢進入，3人跟隨朱男進入地下室道場，朱立刻指示手下鎖上道場大門，呼叫妻子從後門放埋伏的黑衣人進入，分持球棒、木劍等武器，圍攻王3人。

朱雪璋後來被依重傷未遂罪判刑6年定讞，一度潛逃大陸，去年9月遭押回台，送進台北監獄服刑。北檢執行科比對朱的判決書，發現警方查扣的證物中還有1支雙面開鋒的槍頭，未經法院審理，因此另分案偵辦。

檢察官將槍頭送驗後，確定具有殺傷力，遂認定朱雪璋另涉嫌《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可製造、販售或運輸刀械，今將他起訴。