前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，元宇宙熱翻天，各概念股顧盼自雄。近兩月來，基金會曾兩度發表看法，認為透過Digital Identity及Cryptocurrency，虛擬世界與現實世界有可能產生連結，元宇宙想像空間也因而大為增加。可惜的是，此時此刻，黨政要員卻正在為四大公投到處開講，但對未來數位社會的Infrastructure，以及國際社會的觀感，卻未見作為。

巧的是，十月底，各界發動公投開講時，FATF（國際防制洗錢金融行動工作組織）針對虛擬資產監管指南，公布新的修正版本。這對未來元宇宙可能使用的虛擬通貨，乃至其交易、保管、營運，自有長遠的影響。Again，我們沒有看到政府有何回應，可惜了。

陳冲指出，台灣對虛擬通貨，也就是加密貨幣Cryptocurrency，未賦予正式的法律地位，業務主管機關也不清楚。因緣際會，在今年4月7日，號稱為配合國際，行政院以院台法字第1100167722號令，完成依洗錢防制法第五條第四項之指定，其中將虛擬通貨平台及交易業務，界定為虛擬通貨與法定貨幣之互換、虛擬通貨間之交換/移轉、保管/管理、及參與或提供虛擬通貨發行、銷售之相關服務，一口氣將妾身不明的商品，拉拔到行政院層級，但只限於洗錢防制方面（消極面），至於積極的輔導，則未著墨，而這一切卻已經是慢了不只一拍。

事實上，在今年四月初，外界以為行政院已經跟上國際腳步時，事實上卻是遙遙落後。因為3～4月時，正是FATF將「監管指南」的修正草案公開徵求意見的期間，既然說修正案，就表示國際上早有既存之舊規。而早在2019年6月，FATF就發布規定，針對VA（虛擬資產）以及VASP（虛擬資產服務提供者），也就是實務上常見的虛擬幣交易所、營運商、保管商等，要求各會員國以風險為基礎（Risk-based），從防制洗錢及反恐的觀點，進行監管。

有趣的是，從2019到2021年，台灣竟毫無舉動，直到FATF將修正案公開徵求意見時，行政院才匆忙提出（類似節譯）簡單的辦法，予以發布，有點是意在搪塞的感覺。結果發布才半年，國際就已將各國修正意見彙整，公布新的Guidance for a Risk-Based Approach for Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers，有趣的是，行政院正忙於公投辯論，無暇顧此，枉費資訊大國美名，更辜負2019/8亞太反洗錢組織APG對台灣的評鑑。

陳冲指出，當然對FATF2019年的指引，我們並非視而不見。行政院早於2018/11，即依洗錢防制法指定金管會為虛擬幣交易平台的主管機關，但問題並沒解決。金管會一直認為其只是負責洗錢防制，至於交易平台的業務並不是金管會主管。金管會深諳市場實務，了解金融本質，其認定完全正確，但應該是寡不敵眾，也無法說服對市場欠缺了解的行政院，可憐的是無辜的平台業者，既要遵守洗錢防恐的法規，又不知業務操作能否取得合法的地位，真是進退維谷。

韓國早在2019/11/25，即依據FATF所提出的準則，通過「報告和使用特定金融交易資訊法」（Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information；外界簡稱Specified Financial Information Act）的修正案。該法2020/3/5通過再修正案，要求國內VASP業者須在2021年3月25至9月24日止，向金融監管當局申報，若未能在期限前依規定提出申報，將依法勒令關閉。此種做法有法律依據，符合FATF原則，對業者也有輔導作用，值得我們思考。到今年9月截止日前，韓國66家交易所當中有29家提交營業申報，而37家未獲得ISMS認證的平台，則將面臨停業，整體作法井然有序。

陳冲指出，台灣參與國際組織相當辛苦，當年（1998年），如不是金融局同仁急電回國，當機立斷決定參與APG的發起設立，我們現在恐連洽商FATF也要繞道北京，行政院應跟上國際腳步，珍惜我們在APG的會籍，更要認真看待在未來元宇宙中，可能扮演關鍵角色的虛擬幣。