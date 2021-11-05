市場調研機構Sensor Tower數據指出，隨著「英雄聯盟」手遊在中國上市，以及「王者榮耀」6周年的到來，10月騰訊旗下手機遊戲全球收入月增長32％，年則增長23.3％，創下新的歷史紀錄；亦帶動騰訊成為10月收入最高的中國手遊發行商。

另外，36間中國手遊發行商在10月入圍全球手遊發行商收入榜的頭100名，合計吸金超過23.8億美元，佔全球頭100名手遊發行商收入的40％。

「王者榮耀」於10月迎來上市6周年慶典，在限定活動的帶動下，該遊戲10月在中國iOS預估收入達到3.2億美元，刷新上市以來的收入紀錄，重回全球手遊暢銷榜榜首。

至於備受期待的「英雄聯盟」手遊於10月8日在中國上市，隨即登頂中國iOS手遊下載榜榜首，躋身iPhone手遊暢銷榜前三。雖然該遊戲在海外上市已滿一周年，但中國iOS玩家在不到1個月時間內，付費已超過海外累計收入的總和。在中國玩家的助力下，「英雄聯盟」手遊10月全球預估收入達到1.08億美元，首次入圍全球手遊暢銷榜前十。