外界臆測台中市第二選區立委補選國民黨人選，朱立倫是否已與顏寬恆碰面？朱立倫5日在斗六進行四個公投案街講時表示，中二選區立委補選「完全尊重地方協調」推出最好、最強的候選人。
媒體也詢問公投街講會找韓國瑜幫忙嗎？朱立倫說，韓市長還在國外，等他回來之後，對於很多重要的議題，會好好的拜託韓市長一起來幫忙。
朱立倫稍後到國民黨雲林縣黨部為新任主委陳瑞雄布達，碰到韓國瑜的小舅、雲林縣議員李明哲時問「還沒回來？」李明哲說「還沒，都為了孩子」。
外界臆測台中市第二選區立委補選國民黨人選，朱立倫是否已與顏寬恆碰面？朱立倫5日在斗六進行四個公投案街講時表示，中二選區立委補選「完全尊重地方協調」推出最好、最強的候選人。
媒體也詢問公投街講會找韓國瑜幫忙嗎？朱立倫說，韓市長還在國外，等他回來之後，對於很多重要的議題，會好好的拜託韓市長一起來幫忙。
朱立倫稍後到國民黨雲林縣黨部為新任主委陳瑞雄布達，碰到韓國瑜的小舅、雲林縣議員李明哲時問「還沒回來？」李明哲說「還沒，都為了孩子」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。