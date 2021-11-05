外界臆測台中市第二選區立委補選國民黨人選，朱立倫是否已與顏寬恆碰面？朱立倫5日在斗六進行四個公投案街講時表示，中二選區立委補選「完全尊重地方協調」推出最好、最強的候選人。

媒體也詢問公投街講會找韓國瑜幫忙嗎？朱立倫說，韓市長還在國外，等他回來之後，對於很多重要的議題，會好好的拜託韓市長一起來幫忙。

朱立倫稍後到國民黨雲林縣黨部為新任主委陳瑞雄布達，碰到韓國瑜的小舅、雲林縣議員李明哲時問「還沒回來？」李明哲說「還沒，都為了孩子」。